Durante el invierno, la mayor parte de Noruega se transforma en un paraíso cubierto de nieve. Esta época del año puede ser oscura y fría en ciertos lugares, especialmente en las regiones de montaña o hacia el norte. Las noches de invierno son largas y hasta finales de enero, el sol no asciende en absoluto en ninguna zona del norte de Noruega ni hasta el norte del Círculo Polar. Pero a cambio, es el momento perfecto para presenciar las fabulosas auroras boreales, y aunque a priori todo esto visto desde España nos parezca extraño, el norte, es siempre un lugar fascinante en los meses más fríos del año.

Y hasta allí viajamos hoy, para conocer uno de los zoológicos más impresionantes de Europa, uno que podemos visitar teñido de blanco y muy abrigados. Nos vamos con los peques al Parque Polar, el zoo más al norte del mundo.

Polar Park | Polar Park

En el corazón del valle de Salangsdalen en Bardu, a 75 kilómetros al norte de Narvik, Polar Park nos ofrece una experiencia de fauna salvaje muy especial para toda la familia.

Conoceremos de cerca a los depredadores naturales del Ártico, osos, lobos, lobeznos y linces. También veremos alces, renos, bueyes almizcleros y zorros árticos, y pasaremos por una cabaña conocida como "el refugio del lobo," un lugar en el que incluso podemos pasar la noche si tenemos el valor de dormir dentro del recinto donde se encuentran los lobos. Polar Park esta especializado en animales de los bosques del norte y de la tundra sin árboles. Y los grandes depredadores son probablemente sus principales protagonistas.

Los amantes de los animales pueden, por supuesto, ir un poco más allá y conocer a los lobos, más de cerca. Pequeños grupos de personas pueden acercarse a la manada y llegar a conocerlos. Los lobos se comunican con sus lenguas, así que si os dan algunos besos no os asustéis. También hay safaris fotográficos y tours especiales que no son adecuados para todos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con discapacidad no pueden visitar los lobos.

Encuentros con lobos. Polar Park | Polar Park

Inaugurado en 1994, el parque exhibe a los animales en su entorno natural, lo que significa que cada especie tiene mucho espacio por el que vagar libremente. En este zoo tan poco tradicional, lo más importante es el bienestar de sus habitantes.

Si solo tienes tiempo para una visita breve, te recomiendan unirte a un tour guiado a la hora de comer de los depredadores o reservar una visita guiada privada antes de llegar al parque, ya que puede ser difícil ver a todos los animales en poco tiempo.

Polar Park está abierto casi todos los días durante todo el año y una visita de invierno puede ser tan buena como una visita de verano. Incluso mejor, porque la magia del paisaje nevado es embriagadora, y es el momento de ver a sus habitantes con su grueso abrigo.

En invierno, también están más activos debido a las bajas temperaturas, excepto los osos que están en hibernación. Mientras que la temporada de apareamiento para lobos y linces suele ser entre febrero y abril.

Polar Park | Polar Park

Polar Park es un parque familiar y dispone de un restaurante muy acogedor en la entrada con mesas de madera y asientos en forma de bancos cubiertos con pieles de reno. Y en el centro gran fuego que se agradece después de un paseo al aire libre

El parque nacional de Rohkunborri está a solo 12 kilómetros del Parque Polar. Y para mayor comodidad, entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, un autobús turístico opera con salidas diarias desde Narvik y desde Tromsø. Si te gusta la naturaleza, te gustará Polar Park. Más información: Polar Park

