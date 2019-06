El bosque secreto de los elfos al norte de Finlandia

Magical Joulukka es un lugar muy especial. Al norte, muy al norte, en un bosque misterioso y en el interior del Círculo Polar Ártico, en Laponia, este lugar esconde un secreto que encantará a los más pequeños de la casa, y a los mayores con alma de niño. Porque en Joulukka uno puede encontrase con unos duendecillos muy especiales, los elfos de nariz larga y orejas largas, que normalmente son muy difíciles de encontrar.

Los Elfos de Joulukka tienen una tarea importante, porque son ellos los que se encargan de la supervisión de la logística del reparto de regalos de Santa Claus la noche de Navidad. Visitarlos es toda una aventura, y podrás ser testigo de cómo viven, y cuáles son sus tareas cotidianas para preparar la Navidad. Tareas como recoger el árbol de Navidad, el trineo, el trineo de reno y preparar la barbacoa ártica. Eso durante el invierno, porque en verano los Elfos van a pescar, cuidan de los renos y pasean por el bosque recogiendo bayas y setas.

Los Elfos son muy buenos preparando juegos en plena naturaleza. También elaboran excelente comida sobre el fuego con ingredientes naturales, e incluso a veces invitan a sus amigos humanos a la sauna. Además, si tienes suerte, podrías encontrar el camino al Centro de Comando Secreto de Santa ... o incluso encontrarte de repente con el propio Papá Noel.

En Magical Joulukka los elfos te invitan a vivir una experiencia extraordinaria. Aquí uno entra en un cuento de hadas y se puede reunir a solas con Papá Noel para aprender los secretos de la Navidad.

Solo hay que viajar hasta Finlandia. Joulukka se encuentra en medio del bosque, pero a solo 16 kilómetros de Rovaniemi. Y ha sido desde siempre uno de los secretos mejor guardados de Santa Claus. Un secreto que ahora puedes compartir.

En un entorno único y con encantadoras actividades te vas a sumergir en un mundo extraordinario en un bosque del norte. Con los elfos vas a vivir momentos inolvidables en el bosque secreto de Santa, visitarás un Centro de Comando de Navidad de alto secreto y susurrarás tus deseos de Navidad Al mismísimo Papá Noel.

Podrás ayudar a los elfos y asistir a la escuela Elf para aprender nuevas habilidades. Olerás el aroma de pan de jengibre mientras tu intentas elaborarlo con la amable ayuda de los ayudantes de Santa. Y podrás hacer tantas fotos como quieras para enseñar al mundo que has estado allí y que has compartido muchas cosas bonitas con los elfos.

Hay cuatro opciones. El Safari Santa Claus "Dream of Joulukka" que además de las actividades incluye un paseo por el sendero de los cuentos. Traditions of Christmas donde ayudarás a los elfos a buscar el árbol de Navidad perfecto en el bosque congelado y compartir sus canciones de Navidad mientras decoran su primer árbol. Joulukka Christmas Special que incluye una cena con la presencia del mismísimo Santa Claus. O el Lappish Dinner with Santa Claus, una cena con Santa Claus y sus duendes en la choza tradicional de Laponia en pleno Bosque Ártico. Desde 129 euros y los precios incluyen el transporte desde la ciudad de Rovaniemi al bosque secreto.

Y en el restaurante probarás las deliciosas recetas de la Sra. Claus en un ambiente único, servidas en un enorme tipi de Laponia, y si buscas una experiencia romántica, podrás reservar también una cena en un tipi íntimo frente a una chimenea de leña. Eso bajo la luz de las luces del norte es simplemente embriagador.

Si quieres sorprender a los más pequeños y disfrutar de la magia de la Navidad, este es uno de esos planes increíbles que jamás olvidarán.

Magical Joulukka