'Do' Destination Overview: la súper APP creada para facilitarnos los viajes en la 'nueva normalidad'

Pocas cosas son normales en la 'nueva normalidad', tanto es así que, a la hora de viajar, necesitamos una acceso constante a la información en tiempo real de nuestro destino; no solo se trata de saber cómo está la pandemia en el momento de nuestro viaje en un lugar concreto del mundo, no, se trata de saber, por ejemplo, como está de aforo, ahora que ya nos hemos instalado en el hotel, la playa más cercana; antes no importaba tanto, por llena que estuviera siempre había hueco para una toalla más, ahora no, cuando completa el aforo permitido ya no podemos acceder a ella... ¿y cómo nos las arreglamos para obtener de forma fácil toda esa información que necesitamos para viajar seguros y disfrutar de nuestro viaje sin pasarnos medio día con la cabeza metida en el móvil?.

La respuesta es sencilla, dejando que otros la busquen por nosotros y eso es exactamente lo que hace la nueva super APP para viajeros 'Do' Destination Overview; esta nueva APP, que fue presentada el pasado día 29 de julio en Palma, nace de la colaboración entre Agora Next, Deloitte y Google y el proyecto del que forma parte no puede ser más ambicioso ni atractivo: se trata en realidad de la primera fase del proyecto Corredor Turístico de Seguridad 'Traveller Journey Assistant Plattform'.

Lo que pretende 'Do' Destination Overview es garantizar la seguridad turística integrando, en tiempo real, inforamción sobre los destinos, movilidad, hoteles, estados de las playas, capacidad y aforos , eventos, emergencias... todo un cuadro de mandos inteligente que, además, nos facilita mucho la vida porque nos permite acceder a la información que necesitamos en una sola APP.

'Do' Destination Overview es una APP interesante tanto a la hora de planificar tu viaje como cuando estés ya en destino, en ella encontrarás desde un planificador de viajes (Leisure and Experiences & Covid Travel Advisor) que te detallará tanto los puntos de interés como las regulaciones establecidas por el COVID-19 hasta las redes Wifi de la zona pasando por la capacidad y aforo de las playas o la posibilidad de alquilar un coche o pedir un taxi entre otras muchas opciones.

Esta interesante APP está disponible tanto para IOS en la APP Store como para Android en Google Play, el icono es DO.