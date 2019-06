Descubre el mundo a través del Geocaching

Y la pregunta es ¿qué es el geocaching? Muy sencillo, una actividad lúdica que consiste en seguir unas coordenadas y una serie de pistas, con un objetivo, encontrar tesoros ocultos a lo largo de una ruta. Y además de que parece divertido, lo es. Es como volver a la infancia y participar en una gymkana pero de verdad.

Porque en el siglo XXI, los excursionistas ya no necesitamos ir cargados con brújulas y cuadernos de campo. Nada de eso. Ahora llevamos dispositivos electrónicos con GPS y así podemos jugar al geocaching. Una actividad que ha nacido en Estados Unidos y que ya está dando la vuelta al mundo.

Y no es para menos, porque, ¿qué hay más divertido que hacer turismo de una forma tan curiosa?

El geocaching es la experiencia turística perfecta, porque gusta a todos y se puede realizar tanto en la ciudad como en la naturaleza, con temáticas variadas que pueden estar relacionadas por ejemplo con la cultura, la historia, el patrimonio o la gastronomía, entre otras. Geocaching o Gymkana GPS es la actividad de esconder y encontrar "tesoros" en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS.

Así los geocachers buscan tesoros ocultos utilizando estas coordenadas colocadas en Internet por aquellos que ocultan la caché.

Usando una unidad GPS con mapas topográficos, puedes ir buscando los backwoods o las selvas urbanas para encontrar el escondite del caché. Los caché pueden ser de distintos tamaños, formas o dificultades, y no pueden proporcionar una amplia variedad de recompensas. Si sacas algo del caché, no olvides que tienes que dejar algo a cambio. Pero para muchos, la mayor recompensa es, simplemente, la emoción de la búsqueda y el descubrimiento de un lugar al que nunca han ido.

Esta es una actividad al aire libre, una actividad que esta de moda en todo el mundo, y en la que solo hay que seguir unas simples reglas. Y es muy fácil para que cualquiera pueda jugar, ya sea con amigos, en pareja o con toda la familia. El reto es encontrar la caché. Y hay que tener en cuenta que algunas incluso están o pueden estar colocadas entre montañas o bajo el agua, o en acantilados o lugares algo inaccesibles, es el geocaching extremos para los amantes de los deportes de riesgo.

Los cachés consisten típicamente en un contenedor impermeable colocado discretamente e incluyen un libro de registro y cualquier número de artículos más o menos valiosos como juguetes, libros, dinero, joyas, baratijas, etc. Nunca se sabe lo que el fundador u otros visitantes de la caché pueden haber dejado. Y una vez en tu poder no te olvides de rellenar el diario con la fecha y la hora en que la has encontrado y de deja algo a cambio además de compartir tu experiencia online Suena divertido y lo es.

Porque es un viaje por cualquier lugar, por cualquier país y una actividad emocionante. Y hay miles de webs sites y clubs de geocaching en internet y en casi cualquier destino que puedas imaginar. Y España no es menos.

Hay por ejemplo 5.006 geocachés cerca de Madrid. Y eso no es todo, hay millones de geocachés por todo el mundo, esperando a que los encuentres. Para empezar, lo único que necesitas es una cuenta gratuita de geocaching, y la aplicación oficial de Geocaching o un GPS.

Geocahing es la aventura que cualquier día y en cualquier momento puede llevarte a lugares preciosos e increíbles, o a una ciudad en la que no has estado antes. Viajar es siempre un placer, pero viajar jugando es una experiencia única. El Geocaching está de moda. ¿Estás preparado? Pues, ¿a qué esperas para empezar a jugar?

