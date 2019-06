Descubre el Dublín de U2

Dublín, la capital de Irlanda, espera ansiosa su regreso. No en vano, U2, a pesar de haber viajado por todo el planeta, siempre lleva en su corazón a Dublín, la ciudad en la que se formó en 1976 como banda, y la ciudad que inspiró su enorme éxito “Songs of Innocence” Una ciudad que les rinde tributo a cada paso, y que podemos visitar, acercándonos a Bono, The Edge, Adam Clayton, y Larry Mullen Jr, con una ruta musical que todo fan de U2 debe realizar al menos una vez en la vida.

La historia de U2 empezó en el colegio, con un cartel colgado en el tablón de anuncios de la escuela por Larry Mullen, en el que se anunciaba la búsqueda de músicos para una banda. De los seis que respondieron, tres serían futuros miembros de U2: Paul Hewson: Bono , David Evans: The Edge y Adam Clayton. Los cuatro se reunieron para una jam session en la casa familiar de Mullen, en el número 60 de Rosemount Avenue, en la cocina, para ser exactos, y de ahí, el resto es ya historia del Rock and Roll.

St Stephens Green | Turismo de Irlanda

Uno de los lugares más famosos de Dublín, St Stephen’s Green, fue el escenario en el que por primera vez U2 actuó en directo. Hoy, en este parque, que es además uno de los parque públicos más antiguos de Irlanda, podrás ver una placa en su honor que recuerda este evento. Una de las muchas que se pueden ver en la ciudad.

En el año 2000, Bono y The Edge recibieron el título honorífico de “Freeman of the City of Dublin”, un reconocimiento que cuenta con un curioso privilegio: poder llevar ovejas a pastar en St Stephen's Green. Hasta 1663 esta zona se encontraba a las afueras de la ciudad y se utilizaba para llevar a pastar al ganado.

Y menos de 24 horas después de recibir el título, la banda se presentó en allí con dos corderos que bautizaron como “My Little Lamb” y “Michael Jackson”.

Merrion Square | Turismo de Irlanda. Foto: Andrew Bradley

Pero hay más. Otro lugar emblemático de la ciudad, el parque de Merrion Square, también tiene el sello de U2. Aquí Bono grabó una cita de Oscar Wilde en los pilares de piedra junto a la estatua del escritor reclinado en una roca. Merrion Square es una de las plazas georgianas más grandes de Dublín.

La tienda de audífonos Bonavox, junto a O'Connell Street, es otro de los lugares de culto para los fans: aquí fue donde Paul Hewson recibió el nombre de Bono.

Temple Bar. Dublín | Turismo de Irlanda

Y gracias también a esta banda universal, el puente de Ha'penny es otro must en la ciudad. Este precioso puente que cruza el río Liffey, es el lugar en el que a principios de la década de 1980, los miembros de U2 posaron para inmortalizar algunas de sus primeras imágenes.

Aunque, sin duda, si lo que se buscas son recuerdos y objetos de interés relacionados con U2, tendrás que pasar por The Hard Rock Café. Lo tienen todo: desde un coche modelo Trabant de la época de Zoo TV, a las gafas de sol que llevaba Bono en el videoclip de Beautiful Day, pasando por la letra escrita a mano de su canción “Please”.

Dublín | Turismo de Irlanda

Y, por supuesto, no hay que dejar de ir a visitar la increíble exposición de U2 en el Little Museum of Dublín. ¡Un must que no te puedes perder! U2: Made in Dublin traza la historia de la banda en los últimos 40 años. En esta exposición verás rarezas musicales, álbumes firmados y fotografías, además de un coche Trabant, una guitarra Gibson Explorer, una escultura de tamaño natural de MacPhisto, uno de los alter ego de Bono durante la gira Zoo TV a principios de los años 90, e incluso un paquete de condones U2.

Dublín siempre estará en el centro de la historia de U2. Al fin y al cabo, allí comenzaron. Haz un recorrido por la ciudad y déjate inspirar por el Rock and Roll. Ya tienes una excusa más para viajar a la capital de Irlanda. Más información: Turismo de Irlanda

También te puede interesar

Cosas extravagantes, únicas y extrañas que puedes hacer en Dublín

Lo mejor de la música británica de los últimos 70 años