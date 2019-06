Del Bed&Breakfast inglés al Book&Bed japonés

Hace siglos que en España decimos aquello de 'posada y fonda' para referirnos a los clásicos hostales o antiguas posadas, alojamientos modestos que bien podrían ser visitados por el ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha acompañado de su insepable Sancho Panza; en la línea de este tipo de establecimientos que ofrecen el servicio justo y necesario a un precio tan modesto como sus instalaciones van también los populares Bed and Breakfast ingleses aunque, en función de su ubicación y su estilo, los hay ya de lo más sofisticado, elegante, sorprendente... y caro. Pero hoy no dormimos ni en Castilla ni en Londres, volamos a Japón y lo hacemos para conocer un nuevo tipo de hostal o youth hostel, un Bed and Breakfast nipón o una posada y fonda a la española, ajustado de precio y de lo más atractivo, sugerente y original en su concepto: Book and Bed.

Book and Bed cuenta ya con cinco establecimientos en Japón y en todos vivirás la misma experiencia: dormir entre libros que puedes leer, algo así como hospedarte en una librería. La ubicación de estos sugerentes establecimientos es también fantástica: tres de sus cinco hostales está en Tokio: en Ikebukuro, un distrito comercial y de entretenimiento; en Shinjuku, el centro comercial y administrativo más importante de la ciudad; en Asakusa, el barrio de los templos budistas; el cuarto Book and Bed está en Kioto, ciudad que fuera hasta el S.XIX, la capital de Japón; Fukuoka, en el norte del país, acoge el quinto Book and Bed.

El de Shinjuku es el más moderno de esta cadena de hostels, cuenta con 55 camas (Single, Comfort Single, Double y Superior Room) y los baños son compartidos (como sucede en este tipo de establecimientos); los libros no se venden aunque la decoración del establecimiento parezca una librería y, además de libros, aquí nos ofrecen wifi gratis y taquillas con llave.

¿Cuánto cuesta dormir (y leer) en un Book and Bed? en el de Shikjuku pagarás unos 27 euros por la cama Single, que es la opción más económica, y unos 92 euros por la Superior Room que es la habitación más cara de este hostel.