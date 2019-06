Los curiosos mapas para conocer la otra Madrid

Piensas que conoces una ciudad hasta que tienes en la mano diferentes mapas y recorridos para descubrirla. Entonces sucede que, de repente, hay miles de cosas que no sabías y así decides aventurate y hacerte tu propia ruta temática basada en estos recorridos:

Famostrato. Es un plano interactivo que te muestra quiénes eran los personajes ilustres que nombran las calles de Madrid. Basta con posarte sobre una de las arterias de la ciudad para que el sistema creado por Tecnilógica basado en CartoDB se te conecte de inmediato con la Wikipedia y sepas a quién le debes el domicilio de tu casa. ¿Cuántas veces has dado tu dirección sin saber a quién nombrabas? Ahora ya tienes la solución y, lo que es mejor… esas tardes en las que no tienes nada para hacer, busca si las esquinas unen personajes que en la vida real se odiaban.





Madrid accesible. Si vas con carrito de bebé, en silla de ruedas o si tienes movilidad reducida a veces puede ser complicado el moverte en Metro por Madrid. Estaciones que no tienen asesores pero cientos de escalones que hacen casi imposible el usar el transporte público, ¿te suena?. Pero, en planometrodemadrid.org encontramos diferentes versiones del plano del metro donde señalizan cuáles son las estaciones adaptada a carritos de bebé, a las sillas de rueda o para los pasajeros con maletas. Las que son adaptadas y las que son una “pesadilla” como ellos las llaman. Tienes la versión esquemática o la lineal de cada una, además de la versión individual de cada línea de Metro. Está actualizado en 2015.



Madrid se recorre a canciones. El Huffingtonpost creó el mapa que destaca los puntos de la ciudad que se nombran en las canciones. Es un plano interactivo, así que basta con que pulses en cualquiera de sus puntos rojos, para conocer el escenario que inspiró al autor de la canción y un video para que la reconozcas a simple… oído.



La curiosidad de la curiosidad, es el plano del metro de Madrid para guiris que circulaba en la red hace algunos años. Y si bien la versión original ya no está disponible, podrás aún encontrar varios posts que lo mencionan. Esta sátira muy al “from lost to the river” nos recuerda que Alonso Cano, es “Alonso Grey Hair”, Gran Vía es “The Great Way”, Diego de León es “Diego of the Lyon”, Pitis es “Little Cigarettes” y Concha Espina “The Concha of the Spin”. Aún hoy podemos encontrarlo en la antigua web de la Universidad de Alcalá.



Bares emblemáticos de Madrid, estación a estación. No son todos los que están, pero están todos los que son. Algo así se podría decir de este plano que incluye el nombre de un bar muy conocido en los alrededores de las distintas estaciones de Metro de la red madrileña. Fue creado por Thrillist y en su web también puedes encontrar la versión línea por línea y los links a cada uno de los establecimientos mencionados.



Madrid en bicicleta. La capital está haciendo sus esfuerzos para convertirse en una ciudad amigable para los ciclistas. En infobicimadrid.es podrás encontrar información sobre las infraestructuras, servicios y puntos de interés para los apasionados de las bicis. También cuenta con un calculador de trayectos y personalización de los datos que se muestran. Además de la posibilidad de verlo en modalidad “street view” para visualizar el lugar exacto que te interesa conocer del mapa. Por ejemplo, las vías ciclistas existentes y las planificadas, circuitos de ocio, vías fuera del municipio, aparcabicis, áreas de descanso del Anillo Verde, empresas relacionadas con las bicicletas y áreas de prioridad Residencial. Por cierto, existe una oficina de la bici en Madrid con toda la info para moverte en la ciudad en tus dos ruedas.



Plano del Anillo verde ciclista: éste está especializado en todo lo que pasa fuera de la metrópolis. La info de la ruta de circunvalación entre la M30 y la M40 incluye aparcabicis, fuentes de agua y las infraestructuras disponibles para los ciclistas. Más info en anilloverdeciclista.es



Plano del tiempo de espera en el Metro. Resulta que en labuenavida.cc, han reflejado en el plano del Metro de Madrid el tiempo de espera y cómo éste se ha incrementado en los últimos años.



Plano turístico de Madrid. Cuando preparas tu viaje a la capital de España quieres recorrerlo todo y no perder ni un minuto en viajes. Por eso, Metro de Madrid ha diseñado el plano turístico que te muestra los emblemas de la ciudad y las estaciones que te llevan a ellos. Y aquí tienes el plano que incluye las estaciones de Cercanías, Metro Ligero, las estaciones de los Búho (autobuses nocturnos) y los aparcamientos.