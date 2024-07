La curiosa historia tras el Pozo de San Patricio de Orvieto: ¿por qué se construyó realmente?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Italia para conocer una de sus mayores joyas. Cada vez son más las personas que la están descubriendo y que se están acercando hasta donde se encuentra para dejarse llevar por su encanto. Estamos hablando, cómo no, del Pozo de San Patricio de Orvieto.

Se trata de nada más y nada menos que un auténtico tesoro arquitectónico subterráneo. Hay quien, además, también considera que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Lo que es cierto es que es algo verdaderamente impactante que, durante siglos, ha dejado sin palabras a todos sus visitantes.

El Pozo de San Patricio de Orvieto, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se construyó en el siglo XVI, siguiendo la orden establecida por el Papa Clemente VII. Y todo con clarísimo objetivo de poder hacer efectiva la distribución de agua potable a la ciudad en el caso de que ésta fuera asediada.

Pozo de San Patricio, en Orvieto (Italia) | Imagen de Fantasy en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Lo que es un hecho es que este Pozo de San Patricio que está ubicado en Orvieto, en Italia, muestra la gran habilidad que tenían tanto los ingenieros como los arquitectos de la época. Al fin y al cabo, con apenas recursos tecnológicos, lograron erigir una estructura tan sumamente espectacular. No solamente tiene una belleza increíble, sino que también es funcional.

Entre las numerosas peculiaridades de este pozo es que se erigió de una forma verdaderamente sorprendente: de doble hélice. Esto hacía posible que los burros pudieran subir y bajar cargando los recipientes con agua sin tener que cruzarse por el camino, lo que agilizaba mucho más el proceso. En todos los sentidos.

Esto no solamente otorgaba cierta funcionalidad a este Pozo de San Patricio, sino que también le brindaba una belleza verdaderamente espectacular. Así pues, y precisamente por estas cuestiones, hay quien está convencido de que estamos ante una auténtica obra maestra en cuanto a arquitectura renacentista se refiere. Y no es para menos.

Pozo de San Patricio de Orvieto | Imagen de Antichitera en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Por qué debe su nombre a San Patricio?

Como suele ocurrir en este tipo de casos, tiene una estrecha vinculación con la propia historia de Orvieto. Y es que se dice quepuesto que los milagros que realizó fueron venerados, durante siglos, en la ciudad situada en

Sea como sea, no es ningún secreto que el paso del tiempo ha hecho posible que estemos, indudablemente, ante uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Cada vez son más los que se acercan hasta el Pozo para verlo en primera persona y dejarse llevar por su belleza, pero también por la historia que hay detrás. Por lo tanto, si vas a visitar la ciudad o la zona, no dejes pasar la oportunidad. Estamos completamente convencidos de que no te va a dejar indiferente, ni mucho menos.