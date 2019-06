¿Cómo sería el mapa del metro del Imperio Romano?

El autor de esta colorida infografía es, Sasha Trubetskoy, un joven diseñador gráfico y estudiante de estadística al que le apasiona la geografía. El diagrama de estilo subterráneo de las principales carreteras romanas, basado en la organización del Imperio del año 125 d.C.

Las líneas que simulan el recorrido de trenes son una combinación de caminos y calzadas reales (como Via Appia o Via Militaris), y algunas licencias creativas que el creador se tomó, pues algunos caminos no tienen un nombre histórico conocido y en esos casos se inventó algunos nombres.

Teniendo en cuenta que esta red subterránea abarca casi todo el continente europeo, el norte de África y parte de Asia, recorrer la red requerirá su tiempo. El propio autor del mapa revela en su web que depende de qué método de transporte se utilice. Otro factor decisivo es el dinero del que se dispone. Por supuesto, también influye la temporada en la que se recorra el Imperio, pues cada época del año plantea sus propios desafíos. Por ejemplo, en verano se necesitarían unos dos meses caminando desde Roma a Byzantium, mientras que a caballo el viaje solo duraría un mes.

Aunque, todo romano que se precia también viajaría por mar, pues según qué destinos es mucho más barato. Por ejemplo, con una combinación de caballo y velero llegaríamos a Bizancio desde Roma en unos 25 días, de Roma a Cartago solo tardaríamos entre cuatro y cinco días.

Según explica Sasha en la web el elemento creativo más importante al que se tuvo que enfrentar fue elegir qué carreteras y ciudades incluir y cuáles excluir. “Traté de incluir ciudades con poblaciones más grandes, o ciudades que eran capitales provinciales alrededor del siglo II.”

Entre las vías que ha incluido en su red ficticia, algunos de los nombres que se han respetado son: Vía Apia, Vía Augusta, Vía Aurelia, Vía de la Plata, Vía Salaria y Vía Traiana. Los otros caminos que tienen nombres inventados se inspiran en lugares o ciudades por los que pasaban las vías.

Seguramente que a más de uno le entusiasmaría coger el metro en Toledo (Toletum) y bajarse en Cartago para dar una vuelta por la ciudad y de paso visitar el museo del Bardo.