La carrera solidaria comprometida con el planeta 'Run For The Earth' llega a Madrid

El próximo domingo, 1 de mayo, corre por el planeta, 'Run For The Earth'. Esta es la fecha elegida para la carrera solidaria que, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio de Nationale Nederlanden, tendrá lugar en el marco de MadBlue, el movimiento dirigido a impulsar la responsabilidad colectiva con el medio ambiente y concienciar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. El Parque Tierno Galván acogerá está prueba para todas las personas amantes del deporte y de la naturaleza, que destinará parte de sus beneficios a acciones de cuidado del medioambiente a través de la Fundación Piel de Atún.

Con el objetivo de llegar a la máxima participación, 'Run For The Earth by Nationale Nederlanden' dispondrá de dos modalidades de participación: circuito de 10 kilómetros, con salida a las 09:00 horas, y de 5 kilómetros, cuyo comienzo será a las 10:30 horas del mismo domingo, ambas en categoría masculina y femenina.

La carrera es una prueba exclusiva en Madrid que une los parques de Tierno Galván y Madrid Rio, con salida y meta en la espectacular Pasarela de la Chimenea del Parque Tierno Galván. Las inscripciones pueden adquirirse hasta un día antes de la cita al precio de 10 euros y, junto con el dorsal, los participantes recibirán un cortavientos técnico de la marca Luanvi.

La recogida del dorsal-chip y el cortavientos se realizará en las carpas de organización de la carrera, en el recinto MadBlue, situado también en el Parque Tierno Galván durante el sábado 30 de Abril, en horario ininterrumpido de 10:30 a 20:00 horas.

Un fin de semana de experiencias, único en Madrid

Precisamente, durante todo el fin de semana, MadBlue propondrá en el Parque Enrique Tierno Galván un ciclo de experiencias para acercar el desarrollo sostenible a todos los ciudadanos y disfrutar en familia de la música, el deporte y la gastronomía en un entorno sano y respetuoso con el medio ambiente.

MadBlue invitará a sus asistentes a conocer de cerca los motivos por los que es tan necesario hacer del mundo un lugar más habitable y sostenible, y que es posible poner en marcha grandes eventos que aúnan tecnología, innovación, diversión y cultura, siendo respetuosos con el entorno y sin tener por ello que dañar la salud del planeta.

Junto a la carrera solidaria 'Run For The Earth by Nationale Nederlanden', otro de los platos fuertes será el Concierto de Madrid a los Océanos, también el domingo 1 de mayo, desde las 18:00 horas y también a beneficio de la Fundación Piel de Atún, ya que donará íntegramente los fondos recaudados a un proyecto de innovación tecnológica en favor de la transición climática y la descarbonización.

Tres horas con música en directo en un escenario que reunirá a los mejores grupos y artistas del panorama musical nacional: Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Elefantes, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Los Enemigos, Maren, Miguel Ríos, Miss Caffeina y Varry Brava. Junto a ellos, diversos expertos en desarrollo sostenible también subirán al auditorio para informar y conversar con el público sobre la importancia de escuchar la llamada del planeta.

Las entradas pueden adquirirse desde 20 € a través de https://www.madblue.es/es/conciertos/ y los canales de venta autorizados de El Corte Inglés y Fever.

El sábado 30 de abril, MadBlue dispondrá de un espacio musical comisariado por Captcha Family con emisión en streaming, en el que apostará por los héroes locales, talento emergente y artistas con propuestas de valor que se desmarcan del "mainstream".

Con el fin de fomentar modelos de consumo más sostenibles y saludables, durante el fin de semana y con el patrocinio de Estrella Damm, también se podrá visitar un mercado ecológico con productos de proximidad, una oferta gastronómica saludable alineada con los principios de la dieta mediterránea, y productores conscientes de la necesidad de un cambio en nuestra conducta individual y colectiva con respecto a los hábitos de consumo.

Sobre MadBlue

MadBlue es el festival que, por segundo año, convierte Madrid en la capital de desarrollo sostenible a través del arte, las conferencias, la música, los talleres, el deporte o la gastronomía. MadBlue ha sido declarado por el gobierno de España "acontecimiento de excepcional interés público".

Este año toma el concepto de lo urbano para hablar de urbanismo ecológico, smart cities, energía, economía, movilidad, finanzas sostenibles... desde la innovación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la arquitectura o el diseño, desarrollando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de un modo transversal e interdisciplinar, situando al individuo en el centro del problema y de la solución.

MadBlue 2022 emplea la energía como metáfora positiva del futuro, en línea con el espíritu constructivo de sus fundadores, acercando a la ciudadanía la posibilidad de impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuir activamente en ellos a partir de lo creativo, lo inclusivo, lo estético y lo sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales.