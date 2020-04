Algunas de las atracciones más visitadas del mundo están en Roma, en París y en Nueva York, tres ciudades que están actualmente en cuarentena y por tanto con sus grandes atracciones cerradas; estamos acostumbrados a ver el famoso Coliseo de Roma lleno de gente, muy especialmente en estas fechas porque allí celebra el Papa el Vía Crucis en Semana Santa (este año no será así...), también los Museos Vaticanos (que no así sus archivos secretos) reciben miles de visitantes, tantos que parecemos hormiguintas recorriendo la Capilla Sixtina y mirando al techo profundamente sobrecogidos por tanta belleza; París es una de las ciudades más visitadas del mundo y su gran símbolo, la Torre Eiffel, su monumento más emblemático pero ahora están tan cerrada como el Museo del Louvre aunque se ilumina cada noche convirtiéndose en un faro que nos recuerda que el mundo sigue en pie; si Roma y París son de las ciudades más visitadas de Europa, en América es Nueva York la que se lleva la palma y su Estatua de la Libertad más que ningún otra atracción de la ciudad pero ahora también permanece vacía porque, en cierta manera, la libertad se ha confinado con nosotros hasta que logremos contener al maldito coronavirus.

Coliseo de Roma

Es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y una de las nuevas 7 maravillas del mundo, estamos acostumbrados a verlo lleno de gente en su horario de visitas y rodeado por cientos de personas por la noche, cuando está cerrado y nos regala su imponente estampa iluminada, lleva no siglos ¡milenios! en pie, es testigo mucho de la historia de Roma desde el año 70 dc.

coliseo | Pixabay

Museo del Louvre

La imagen de este mítico museo cambió de forma radical con la construcción de su pirámide, hoy no podríamos imaginarlo sin ella ni tampoco tan vacío como está actualmente pero volverá a llenarse de nuevo y volveremos a disfrutar de las joyas que guarda.

Museo del Louvre | Pixabay

Museos Vaticanos

No importa la fe que profeses, pasear los Museos Vaticanos te hará recordar a Sthendal, el filósofo que cuando llegó a Florencia sufrió algo así como un ataque de ansiedad sobrecogido por tanta belleza; si no los has visitado ya toma buena nota de esta recomendación porque la belleza que guardan estos museos es realmente inolvidable.

Museos Vaticanos | Pixabay

Estatua de la Libertad

Lo cierto es que hoy más que nunca queremos visitar la Estatua de la Libertad y rendirle el homenaje que merece porque hoy más que nunca, viéndonos confinados, entendemos la importancia que tiene en nuestra vida... y es que nuestra libertad de movimientos es, al fin y al cabo, nuestra libertad para viajar ¡la recuperaremos pronto! y mientras tanto tomamos buena nota y nos ponemos Nueva York por destino ¿te vienes?

Estatua de la Libertad | Pixabay

Torre Eiffel

Es curioso que las atracciones más visitadas de París, una ciudad de larga e intensa historia, sean también las más modernas (no tanto en Louvre en sí pero sí su pirámide y por supuesto la Torre Eiffel que se construyó en 1889 y se convirtió en la imagen más emblemática de la ciudad.

Torre Eiffel | Pixabay

Según las fuentes a las que se recurra las atracciones más visitadas del mundo pueden ser unas u otras pero lo que es innegable es que entre ellas están siempre estas cinco que son, además, las que más reservas recibieron a través de la web de viajes TripAdvisor el pasado año 2019; las cifras que arrojarán este año, en cuanto a número de visitantes, se despeñarán de modo brutal porque superar esta crisis nos llevará un tiempo pero nosotros, optimistas y viajeros de corazón, miramos hoy a estas cinco atracciones sabiendo que si bien nunca se han visto tan vacías tanto tiempo, seguirán ahí, donde han estado siempre, esperándonos y nosotros acudiremos, sin duda, a nuestra cita con ellas en cuanto soplen mejores tiempos para los viajeros.