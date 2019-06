¿Cómo viajamos los españoles? Así lo hacemos según Google

SEMANA SANTA

¿Alguna vez te has preguntado cómo viajan los españoles? Google lo ha hecho y ha publicado en su blog Think with Google los resultados obtenidos al estudiar las preferencias de sus usuarios a la hora de buscar destinos para viajar en Semana Santa. En este vídeo te explicamos cómo viajamos y cuáles son los principales destinos que elegimos.