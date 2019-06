10 secretos de Malta que seguramente no conocías

Malta es un archipiélago lleno de secretos. Un archipiélago con una inmensa riqueza patrimonial y una cultura tan diversa que sorprende. Pero además de estos, y de sus fabulosas playas y un clima perfecto, también hay en las islas muchas curiosidades que sorprenden. Recorrer las islas maltesas es llegar a conocer sus secretos, unos secretos únicos en el Mediterráneo.

Estos que te vamos a contar son solo una parte, el resto lo vas a tener que descubrir tú.

1. La Valeta, pequeña pero relevante

La Valeta es la capital europea más pequeña, pero seguramente no sabías que fue la primera en ser planificada, un hecho sin precedentes en la arquitectura europea el siglo XVI. La capital maltesa fue el primer ejemplo de ciudad planificada gracias a sus calles cuadrangulares y al abastecimiento del agua potable mediante tuberías. La primera piedra se puso en 1566, pero no fue hasta 1571 cuando comenzaron a asentarse allí los caballeros de la Orden.

Valletta | Turismo de Malta

2. Dos relojes para espantar al diablo

Es muy posible que visites las islas y que no te fijes en algo muy curioso: que cada iglesia cuenta con dos relojes. ¿Y por qué dos relojes y marcados con un horario diferente? Hay una curiosa historia detrás. Mientras que en el primero de ellos la hora que marca, la marca de forma correcta, las agujas del segundo reloj están marcadas de forma diferente para confundir al diablo y así garantizar el buen funcionamiento de los servicios religiosos.

3. Los pescadores están protegidos contra la mala suerte

Los luzzu también cuentan con una anécdota interesante. Los luzzu son las embarcaciones típicas de Malta, unas barcas de llamativos colores que se pueden ver, especialmente, en el puerto pesquero de Marsaxlokk. A cada lado de las proas verás unos ojos de Osiris, que según los fenicios, servían y sirven todavía, para ahuyentar los malos espíritus y asegurar una buena faena de los pescadores.

Puerto pesquero de Marsaxlokk | Turismo de Malta

4. El maltés es una lengua especial

A los malteses les enorgullece ser un pueblo diferente con una cultura peculiar. Algo que ha sido posible gracias al cruce de civilizaciones durante miles de años, un cruce del que se puede ver su efecto en el idioma local, el malti, el idioma oficial junto al inglés en las islas. Fenicios, árabes, españoles, italianos, franceses e ingleses han dejado su huella en la lengua maltesa, la única de toda la Unión Europea que procede del árabe y la única lengua semítica en todo el mundo que emplea el alfabeto latino.

5. La bomba que no llegó a detonar

Durante la primavera y el verano de 1942 Malta vivió un periodo crítico, el más crítico desde el Gran Asedio de 1565, con intensos bombardeos aéreos en el marco de la II Guerra Mundial. El 9 de abril de ese año unos 300 feligreses recibían misa en la Iglesia de Mosta cuando un proyectil cayó directamente dentro de la iglesia. Y lo que sucedió fue un auténtico milagro, porque no llegó a detonar, salvando a los allí presentes. Y en honor a este episodio, en la sacristía de esta iglesia conservan una réplica de aquella bomba.

Iglesia de Mosta | Turismo de Malta

6. Una obra única firmada por Caravaggio

La Concatedral de San Juan, en La Valeta, tiene una joya en su interior, una obra firmada por el pintor italiano Caravaggio, uno de los artistas más importantes de la pintura barroca. Este cuadro, La Decapitación de San Juan, es del año 1607 y, además es conocido por ser su obra de mayor tamaño.

7. Malta y su pastel salado

No te puedes ir de Malta sin haber probado su famoso pastizzi, un must de la cocina local. Son unos pasteles de hojaldre, pero diferentes, porque no son dulces sino salados. Los pastizzi están rellenos de carne, espinacas, queso ricota o puré de guisantes. Nada mejor que entrar en las tradicionales pastizzerija para comprarlos y descubrir su rico sabor.

Pastizzi tradicionales | Turismo de Malta

8. El Hollywood del Mediterráneo

Si eres un loco del séptimo, Malta es un lugar que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Y es que es el Hollywood del Mediterráneo. Allí se han rodado películas como Guerra Mundial Z, Troya, El Conde de Montecristo o Gladiator. Y para los fans de Juegos de Tronos, este es uno de los lugares en los que se han rodado escenas de la serie.

9. Legado inglés en el Mediterráneo

Malta fue una colonia británica hasta el año 1964, y de ese periodo quedan aún rasgos típicos de la cultura anglosajona. Por ejemplo, en el archipiélago, conducen por el lado derecho, y las cabinas telefónicas tienen ese peculiar color rojo que tienen en ciudades como Londres. La cultura anglosajona se respira.

Valletta | Turismo de Malta

10. Más antiguos que las pirámides de Egipto

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los templos megalíticos de Malta son un legado prehistórico incomparable. Si eres de los que disfrutan explorando restos arqueológicos, no puedes dejar de conocerlos. Con un periodo cronológico de entre el 5.000 y el 2.500 a.C, estos templos son mucho más antiguos que las pirámides de Egipto, y son los templos más antiguos del mundo. Destacan por su envergadura los templos de Ggantija, en la isla de Gozo, con muros de hasta seis metros de altura.

Templos megalíticos de Malta | Turismo de Malta

Enigmas, historias, curiosidades y misterios que te dejarán fascinado. Toda una aventura para unas vacaciones de ensueño. Sin duda, Malta, es el secreto mejor guardado del Mediterráneo. Con 7.000 años de historia a sus espaldas y un clima espectacular, uno de los mejores de Europa durante todo el año, este archipiélago te espera a tan solo dos horas de vuelo de España.

Malta, Gozo y Comino son tus islas para este verano. Descubrirás desde sitios arqueológicos, algunos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a infinidad de rincones mágicos y asombrosos. No te lo puedes perder. Más información: Turismo de Malta

