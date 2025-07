El uso continuado de la técnica Micro-CT puede causar daños irreversibles en los fósiles

Un estudio liderado por investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en Burgos, publicado en la revista Radiocarbon, muestra el impacto del uso reiterado de la microtomografía computarizada (micro-CT), una técnica supuestamente no destructiva, en el estado de conservación de los restos fósiles, a los que puede causar daños irreversibles.

En las últimas décadas, la microtomografía computarizada ha sido una de las herramientas favoritas de paleontólogos y paleoantropólogos a la hora de estudiar los fósiles. Como explica la investigadora en el CENIEH Laura Martín-Francés, coautora del estudio, "está técnica permite acceder a la estructura interna de los fósiles y reconstruirlos en 3D sin causar daños visible". Por esta razón, se había considerado una técnica no destructiva, y ha sido utilizada ampliamente utilizada por la comunidad científica.

El estudio demuestra por primera vez que el uso del micro-CT reduce el colágeno en huesos y dientes, lo que puede dificultar futuros análisis científicos

Sin embargo, este trabajo, resultado de una colaboración internacional con la Universidad de Oxford (Reino Unido), ha demostrado por primera vez una relación directa entre el uso del micro-CT y la reducción de la cantidad de colágeno preservado en huesos y dientes, tanto fósiles como modernos, lo que pueden limitar, o incluso impedir, futuros análisis científicos sobre estos restos.

Ventajas e inconvenientes

La micro-CT emplea radiaciones electromagnéticas de alta energía, conocidas como rayos X, bien conocidos por su capacidad de inducir cambios a nivel microscópico en los materiales con los que interactúan, "Los resultados de nuestro estudio no constituyen una gran sorpresa, porque ya se sabía que esta técnica podría favorecer la degradación de proteínas en huesos y dientes, aunque nunca se había demostrado experimentalmente hasta ahora", declara el investigador del CENIEH Mathieu Duval, autor principal del estudio.

Los autores no proponen prohibir la técnica, pero sí alertan sobre los riesgos de su uso sistemático y recomiendan precaución

"Esta técnica sigue ofreciendo más ventajas que inconvenientes para analizar los fósiles, por lo cual no se trata de prohibirla. Simplemente queremos advertir de los riesgos del uso sistemático e ilimitado de escaneos micro-CT con rayos X en paleoantropología, o en otras disciplinas relacionadas que trabajen con material fósil, y recomendar prudencia", concluyen los dos investigadores.

Referencia:

Laura Martín-Francés et al. "On the impact of micro-CT scanning on radiocarbon dating of fossil material: a cautionary note for the palaeoanthropological community and beyond".Radiocarbon, 2025