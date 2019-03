Soriatitan, un nuevo gran dinosaurio saurópodo español

Un equipo de paleontólogos de la provincia de Soria ha descrito un nuevo dinosaurio al que han denominado Soriatitan golmayensis. Se trata de un saurópodo del grupo de los braquiosáuridos y estaría relacionado con los saurópodos de Europa, tales como Tastavinsaurus de Peñarroya de Tastavins, y con otros norteamericanos como Cedarosaurus de la Fomación Cedar Mountain.

El ejemplar se localizó en sedimentos de una antigüedad de entre 130 y 138 millones de años, que están caracterizados por la escasa información conocida acerca de dinosaurios saurópodos, ya que apenas se han descrito algunos dientes aislados –entre ellos, uno de Oplosaurus procedente de la localidad turolense de El Castellar–.

El yacimiento, denominado Zorralbo 1 y localizado en las proximidades de la población de Golmayo, es muy rico y ha proporcionado también restos de otros dinosaurios, como anquilosaurios (Polacanthus) y ornitópodos (Magnamanus soriaensis) publicados anteriormente.

Los fósiles recuperados (vértebras dorsales y caudales, huesos de la cadera y de las patas delanteras y traseras) pertenecen a un individuo adulto. El nombre está dedicado a la provincia de Soria –combinado con una terminación que significa gigante– y a la localidad de procedencia: Soriatitan golmayensis.

La clasificación y el estudio de sus huesos indican que se trataba de un dinosaurio cuadrúpedo con sus patas delanteras muy desarrolladas, de modo similar al famoso Brachiosaurus de Estados Unidos o a Giraffatitan de Tanzania.

Las dimensiones del animal se pueden estimar a partir de su húmero. Si Giraffatitan (con un húmero de 210 cm de largo) tiene una longitud de 18-24 metros, Soriatitan (con un húmero de 125 cm) alcanzaría una longitud aproximada de unos 13-14 metros.

Los dientes de Soriatitan miden unos 18 milímetros y sus características indican que se alimentaba principalmente de hojas de coníferas. Los rasgos sedimentarios y geológicos del yacimiento de Zorralbo permiten reconstruir un escenario fluvial, rodeado de coníferas, y un clima subtropical como el ambiente en el que vivió Soriatitan.

Referencia bibliográfica:

Rafael Royo-Torres, Carolina Fuentes, Manuel Meijide, Federico Meijide-Fuentes, Manuel Meijide-Fuentes. 2017. A new Brachiosauridae sauropod dinosaur from the Lower Cretaceous of Europe (Soria province, Spain). https://doi.org/10.1016/j.cretres.2017.08.012