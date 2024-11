Un robot con plumas que vuela como un pájaro

¿Alguna vez te has preguntado por qué un avión tiene una aleta vertical? La necesita para estabilizar su vuelo. Sin embargo, se sabe que volar sin ella es mucho más eficiente en términos de energía, por lo que la industria de la aviación ha trabajado arduamente para lograrlo, aunque hasta ahora sin mucho éxito. No obstante, los pájaros no la necesitan.

David Lentink, profesor de Biomimética en la Universidad de Groningen (Países Bajos), ha liderado el desarrollo de un modelo de pájaro robótico con plumas reales de paloma para demostrar cómo lo logran.

En trabajos anteriores, el equipo descubrió que los pájaros ajustan continuamente la forma de sus alas y cola. En su último artículo, que se acaba de publicar en la revista Science Robotics, muestra que su robot similar a una paloma puede replicar estos movimientos.

Aviones más eficientes en combustible

En él, un algoritmo controla nueve servomotores que mueven las plumas para cambiar continuamente la forma de las alas y la cola. Este imita los reflejos, que se cree que son utilizados por los pájaros para estabilizarse.

Ya en 1929, el científico alemán Franz Groebbels propuso que esto permite a los pájaros volar como "aviones automáticos". Casi un siglo después, el pájaro robótico PigeonBot II confirma esta idea, ya que fue probada con éxito en un túnel de viento y de manera autónoma al aire libre.

Además de mostrar cómo los pájaros logran volar sin aletas verticales, Lentink abre el camino para diseñar aviones más eficientes en combustible: "El grupo europeo Airbus ha creado un concepto, visualizando cómo debería diseñarse un avión así. Nuestro estudio proporciona el conocimiento para realizar sus ideas".

Además, el nuevo concepto de diseño reduce la firma de radar de un avión, lo que puede mejorar las operaciones de los cazas.

Referencia:

Eric Chang, Diana D. Chin, David Lentink: "Bird-inspired reflexive morphing enables rudderless flight". Science Robotics (2024).