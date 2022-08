Pulmones artificiales en miniatura para mejorar el estudio del neumococo

Investigadores del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con grupos del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER ha descrito un nuevo modelo para estudiar el neumococo, bacteria causante de enfermedades como la neumonía y la meningitis. El estudio se basa en el desarrollo de organoides pulmonares, minipulmones generados en laboratorio con células troncales pluripotentes embrionarias que imitan la actividad de los pulmones reales.

Los resultados de la investigación se ha publicado en la revista 'Microbiology Spectrum'.

Alberto Zambrano, de la Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades Crónicas, ha explicado que estos pequeños pulmones "reproducen relativamente bien la estructura y función del órgano original y sirven para modelizar cualquier enfermedad respiratoria humana, lo que facilita la búsqueda de nuevas dianas con interés terapéutico y el ensayo con nuevos compuestos".

Según José Yuste, responsable del laboratorio de referencia de neumococos del Centro Nacional de Microbiología (CNM-ISCIII) responsable del laboratorio de referencia de neumococos del CNM, "mediante estos organoides humanos se pueden estudiar mecanismos de virulencia de diferentes patógenos respiratorios y caracterizar la actividad de nuevos fármacos antimicrobianos frente a bacterias multirresistentes a los antibióticos".

Una bacteria muy variable

El neumococo (Streptococcus pneumoniae) es una bacteria que puede producir enfermedades leves, como otitis o sinusitis, pero también otras graves, como las neumonías, meningitis y sepsis. Los niños pequeños por debajo de los cinco años y los mayores de 65 años son los más vulnerables a estas infecciones.

Se trata de una bacteria con mucha variabilidad genética, ya que hay más de 100 serotipos, de los cuales algunos se asocian específicamente a patologías muy graves. Existen vacunas que protegen al individuo frente a los serotipos más frecuentes, pero la aparición de variantes resistentes a antibióticos y el aumento de casos para los que no existen vacunas suponen una seria amenaza para la salud pública.

Se espera que el nuevo modelo proporcione el conocimiento y las herramientas para luchar contra las infecciones que provoca esta bacteria, cuya tasa global de mortalidad en 2015 fue 45 muertes por cada 100 mil niños menores de cinco años.

Referencia:

Julio Sempere et al. 'Minilungs from Human Embryonic Stem Cells to Study the Interaction of Streptococcus pneumoniae with the Respiratory Tract'. 'Microbiology Spectrum' (2022).