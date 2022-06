Un nuevo test mide la inmunidad celular frente a la infección por SARS-CoV-2 y sus vacunas

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha coliderado, junto a científicos del Hospital Mount Sinai de Nueva York y la Escuela de Medicina de Duke en Singapur, una investigación que ha permitido desarrollar un nuevo test para medir la inmunidad celular específica frente a la infección por SARS-CoV-2 y determinar cuánto dura la protección conferida por las vacunas contra la covid-19.

Mediante técnicas de secuenciación masiva en individuos vacunados e infectados por este coronavirus, el grupo ha identificado la molécula CXCL10 como un nuevo biomarcador de inmunidad celular. Los resultados se publican hoy en la revista 'Nature Biotechnology'.

Así, el estudio ha demostrado la capacidad de medir la respuesta celular utilizando el procedimiento de reacción en cadena de la polimerasa, conocido como PCR. Esta innovadora tecnología facilita la evaluación de la inmunidad celular en estudios poblacionales y ensayos clínicos con un alto número de participantes.

"Se trata de un método para medir inmunidad celular barato, sencillo, rápido y que permite procesar cientos de muestras en un día", explica a SINC Jordi Ochando, científico del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII y uno de los autores del trabajo, "y la única limitación es que se realiza con sangre".

"Sin embargo, el equipamiento para realizar la PCR está disponible en la mayoría de los hospitales y centros de investigación por lo que esta tecnología es accesible a toda la población en general", añade.

Implicaciones en salud pública

Además, este ensayo pionero permite diferenciar la respuesta inmunitaria de la vacunación contra la covid-19 de la provocada por la infección por el virus, por lo que tiene implicaciones directas en políticas de salud pública.

"Este hallazgo permitiría incluir en ensayos clínicos y estudios poblacionales la inmunidad celular, lo que facilitaría comprender cómo evoluciona el sistema inmunitario frente a la vacunación e infección por SARS-CoV-2", subraya Ochando, "algo muy importante para determinar la inmunidad de rebaño y el diseño de campañas de inmunización".

"El sistema inmunitario tiene dos brazos y solo se está estudiando la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos. Un mayor conocimiento permitiría diseñar estrategias de vacunación acorde con el nivel de protección de la población", concluye.

Referencia:

'Rapid, scalable assessment of SARS-CoV-2 cellular immunity by whole-blood PCR'. Bertoletti, A; Ochando, J; Guccione, E, et al. 'Nature Biotechnology', 2022. DOI: 10.1038/s41587-022-01347-6.

La investigación se ha desarrollado en colaboración con diferentes institutos de investigación sanitaria acreditados por el propio ISCIII, tales como los vinculados a los hospitales de La Paz, Gregorio Marañón o el 12 de Octubre, entre otros.