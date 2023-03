Los neandertales variaban el uso del espacio para optimizar la caza

Un equipo de investigación español ha analizado el espacio de los restos faunísticos y de las herramientas líticas durante la ocupación neandertal del nivel F en el yacimiento madrileño del Abrigo de Navalmaíllo (Pinilla del Valle), que tiene unos 76.000 años de antigüedad.

Del trabajo, liderado por Abel Moclán, investigador predoctoral de la Universidad de Burgos (UBU), se desprende una utilización reiterada del yacimiento por partidas de caza que aprovecharon este espacio de forma muy esporádica, pero muy intensa.

Los neandertales cazaban a sus presas (principalmente grandes bóvidos y ciervos) en las inmediaciones del yacimiento, y hasta allí las transportaban. Al parecer, apenas una pequeña parte de los recursos animales se aprovechaban inmediatamente, en el lugar en que las presas habían sido abatidas, y el resto se trasladaba hacia el lugar de consumo final para compartirlo con el resto del grupo.

Diferentes remontajes de herramientas líticas de cuarzo encontradas en el Abrigo de Navalmaíllo. / Mario Torquemada

Desde un punto de vista espacial, este estudio resulta relevante ya que se ha podido comprobar que las sucesivas visitas de grupos neandertales han generado un patrón de distribución de restos muy poco homogéneo.

Se especula con que la mayor parte de las actividades fueron llevadas a cabo en un área muy específica de la cavidad, la cual era probablemente la más cómoda para ser ocupada por ser la más plana y elevada.

"Esto nos demuestra que estos grupos practicaban diferentes modelos de ocupación del espacio según sus necesidades, ya que el comportamiento espacial que identificamos en Navalmaíllo no coincide con el que vemos en otros campamentos de caza de este periodo", señala Moclán.

