La NASA retransmite en español el amartizaje de Perseverance

“Únete a nosotros este jueves 18 de febrero para experimentar la culminación de un viaje épico: el aterrizaje de nuestro rover Perseverance en Marte. #JuntosPerseveramos”.

Así anima la NASA a seguir la primera transmisión que realiza en español de un aterrizaje robótico en otro planeta. El programa brindará a los espectadores un análisis detallado de esta misión al planeta rojo y destacará el papel que los profesionales hispanos de la agencia espacial estadounidense han tenido en ella.

El programa "Juntos perseveramos" de la NASA en español comenzará a las 20:30 h (hora peninsular española), y el momento álgido, el aterrizaje del rover Perseverance en Marte, está previsto a las 21:55 h

La conexión comenzará a las 20:30 h (hora peninsular española) en la web de la agencia y en sus cuentas de redes sociales en español: Twitter, Facebook y YouTube. El aterrizaje del rover en el planeta rojo está previsto para las 21:55 h.

“Juntos perseveramos” será presentado por la ingeniera de Perseverance Diana Trujillo. Una sección pregrabada incluirá entrevistas con científicos, ingenieros y astronautas hispanos de la NASA. También habrá un segmento infantil en colaboración con Sésamo, la versión latinoamericana del Sesame Street de EE UU o Barrio Sésamo en España.

Estudiantes y prominentes figuras hispanas del mundo del entretenimiento, el periodismo y la política también enviarán mensajes de apoyo. Trujillo ofrecerá traducción en vivo de inglés a español y comentarios durante la fase de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance: sus 'siete minutos de terror' en Marte.

Lanzado el 30 de julio de 2020, el rover Perseverance buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras en el suelo marciano para su envío futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna. También transporta un experimento tecnológico, el helicóptero Ingenuity, que intentará realizar el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta.

La española María José Viñas, periodista que lidera la comunicación en español de la NASA, anima a seguir este nuevo amartizaje en un idioma que hablan casi 500 millones de personas en todo el mundo, además de agradecer las muestras de apoyo que ha recibido la iniciativa, incluyendo la del cantante Juanes.

This was amazing! Thanks to the fabulous @Juanes team for making it happen. ¡Gracias por ayudarnos a compartir el mensaje de #JuntosPerseveramos ! https://t.co/3PmsKDQ0Pc

— María José Viñas (@mjvinas) February 12, 2021

La señal de la NASA y la evolución del aterrizaje se podrá seguir en directo a través de canales de multitud de medios y centros de investigación que han participado en la misión, entre ellos el Centro de Astrobiología (CAB, centro mixto del CSIC y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA), donde se ha desarrollado uno de los siete instrumentos científicos del rover: MEDA (analizador de dinámicas ambientales de Marte). Uno de los canales de YouTube en los que se podrá seguir la emisión será el del CAB.

Por su parte, en la web y el canal de YouTube del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) también se dará cobertura en directo de la llegada de Perseverance al planeta rojo con la ayuda de expertos, viendo las reacciones en directo de los técnicos de la sala de control de la NASA y hablando con investigadores que han participado en la misión.

En el programa participarán los astrofísicos Guillem Anglada del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y Mariona Badenas, del Planetary Science en el MIT (EE UU), junto a los profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Ignasi Casanova, con experiencia en la NASA y la ESA, y Miquel Sureda, también ingeniero espacial del IEEC y divulgador que conducirá el acto.

Las conexiones en directo con expertos implicados en la misión serán con Adriana Ocampo, geóloga planetaria colombiana y directora del programa de ciencia de la NASA, Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y divulgador científico del INTA, y Jorge Pla, investigador del CAB que ha participado en la construcción de MEDA.

Esta retransmisión del CCCB, denominada “Próxima parada: Marte”, forma parte de las actividades que ha organizado en el marco de la exposición “Marte. El espejo rojo” que se inaugurará el próximo 25 de febrero para destacar la vinculación de los humanos con el planeta rojo.