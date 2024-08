Las mujeres tardan de media 14 años más que los hombres en conseguir una Cátedra

Los catedráticos de la Politécnica de Cartagena Mariluz Maté y Manuel Ruiz, junto al investigador de la Universidad de Durham Richard Harris, han publicado en la revista Applied Economics un estudio sobre la desigualdad de género en las universidades que revela cómo la discriminación y cierto sesgo de comportamiento conducen a una menor probabilidad de promoción y a una mayor probabilidad de abandonar la academia prematuramente para las mujeres.

Utilizando la base de datos de las 24 universidades británicas del grupo Russel, el estudio confirma que las mujeres están considerablemente subrepresentadas en los grados académicos superiores.

Los resultados muestran que, en promedio, las mujeres tardan 8,5 años más que los hombres en alcanzar el puesto de Profesora Titular y otros 6,1 años adicionales para conseguir una Cátedra.

"Estos resultados son de aplicabilidad directa en las universidades españolas, siendo crucial que las instituciones educativas en España revisen y adapten sus procedimientos de contratación y promoción para asegurar que se mitigue cualquier forma de sesgo y discriminación", afirman Maté y Ruiz.

Las publicaciones científicas de mujeres a menudo se enfrentan a mayores obstáculos debido a un sesgo cultural presente en el sistema que asume una menor productividad femenina por responsabilidades externas.

Esto resulta en que no partan de las mismas condiciones en términos de tiempo ni recursos para invertir en sus carreras, según los autores de la investigación.

"Las mujeres tienen que realizar un esfuerzo adicional para romper las barreras culturales aún existentes y ponerse al nivel de los hombres", señala el investigador principal del artículo, Richard Harris, quien subraya que "en las políticas de Igualdad hay que tener en cuenta que el sistema es innatamente sesgado y discriminatorio".

Para mejorar la paridad de género, el documento recomienda reconocer las diferencias de género en las tasas de publicación y éxito de las becas de investigación, que perjudican a las mujeres en las solicitudes de promoción.

Referencia:

Richard Harris et al. "Gender disparities in promotions and exiting in UK Russell Group universities". Applied Economics, 2024.