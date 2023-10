Una luciérnaga de Sudamérica ilumina con preocupación los campos ibéricos

Un grupo de investigadores del departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid ha analizado la presencia e invasión biológica de una luciérnaga alóctona en las comunidades europeas con efectos que no se pueden calcular. La luciérnaga Photinus signaticollis es nativa de Sudamérica y recientemente se ha establecido en España, concretamente en Girona.

Desde 2016, esta luciérnaga ha colonizado el noreste de la península ibérica y ha cruzado los Pirineos para llegar al sur de Francia en 2019. Las larvas de esta luciérnaga se alimentan de lombrices, por lo que una alta densidad de esta especie podría impactar negativamente a este grupo clave en los procesos del suelo y la agricultura. Actualmente se desconoce el alcance exacto de la colonización, el nicho ecológico y la posible expansión de su área de distribución en Europa.

"Utilizando modelos de distribución de especies, hemos encontrado las zonas de alta idoneidad en toda Europa donde esta luciérnaga podría establecerse en caso de ser introducida. Curiosamente, utilizando solo los registros de Sudamérica y los modelos de condiciones asociados se puede predecir con exactitud dónde se encuentra actualmente la especie en Europa, ya que existen similitudes climáticas entre su zona nativa alrededor de Río de la Plata y la provincia de Girona", apuntan en un comunicado.

Entre las variables consideradas, han encontrado además que solo la estacionalidad de la temperatura parecía ser la misma tanto en las áreas nativas como en las europeas y relevante en los modelos, sugiriendo que puede representar el principal factor limitante para el establecimiento de esta luciérnaga.

"Incluimos aquí el término de especies invasoras desatendidas, pues existen tan pocos recursos, especialistas y focos puestos sobre las invasiones biológicas, unido a que cada vez existen más casos, que pueden aparecer diferentes problemáticas y amenazas producidas por especies exóticas por no poder atenderlas debidamente", argumentan.

El título del artículo hace un homenaje a The Beatles y su canción Across the Universe, por un lado, porque estas luciérnagas han cruzado desde el hemisferio sur al hemisferio norte por medio de las actividades humanas, y por otro porque las luciérnagas son también escarabajos, beetles, en inglés. El artículo fue enviado para su publicación el día 6 de julio, el Día Mundial de The Beatles, cuando Paul McCartney y John Lennon se conocieron.

Referencia:

Diego Gil Tapetado et al. "Across the firefly-verse: comparison of niche suitability of an exotic firefly in its native and colonized range". Journal of the Insect Conservation.