El lobo marino peruano constituye su propia especie

Nuevos análisis genómicos sugieren que el lobo marino peruano, considerado en el pasado una subespecie del lobo marino sudamericano (Arctocephalus australis), es en realidad una especie en sí misma. Así lo afirma un estudio liderado por la Universidad Pontificia Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) de Brasil, publicado esta semana en 'Science Advances'.

"El mecanismo más conocido por el que surgen nuevas especies animales es la especiación", explica a SINC Fernando Lopes, investigador de la PUCRS y autor principal del trabajo. "Esto sucede cuando las poblaciones de una especie se separan, normalmente a través de una barrera física, como un río, y de forma aislada van acumulando suficientes diferencias que impiden el entrecruzamiento entre ellas".

Sin embargo, existe otro mecanismo menos habitual: la especiación híbrida homoploide, que consiste en realizar "el camino inverso", según el investigador: "una nueva especie surge de la unión de dos especies mediante el cruce de algunos de sus individuos".

La criatura que nace de esa mezcla tiene el mismo número de cromosomas y no puede reproducirse con ninguno de sus parientes. En teoría, el proceso podría ocurrir en una sola generación, pero las condiciones necesarias para que se produzca son objeto de debate y los ejemplos, escasos.

Lobos marinos peruanos en la costa de Punta San Juan( Perú). / Larissa Rosa Oliveira/Proyecto Punta San Juan/CSAUPCH

En este caso, el equipo brasileño realizó varios análisis del genoma completo de poblaciones de estos mamíferos marinos para determinar la situación del lobo peruano, una especie amenazada que habita principalmente en las costas de Perú y el norte de Chile, donde convergen las corrientes de Humboldt y Ecuatorial.

"En el sur del continente americano habitan dos especies de lobos marinos", describe Lopes. "La más común es el lobo marino sudamericano (A. australis), que solo se encuentra en regiones frías, y la otra es endémica de las islas Galápagos (A. galapagoensis), en la región tropical de Ecuador", señala. No obstante, la comunidad científica reconoció, a principios del siglo XX, la existencia de otra población de lobos marinos en la costa central de Perú y el norte de Chile.

Hasta ahora, se desconocía el origen del lobo marino peruano. El estudio concluye que este animal puede ser un ejemplo de especiación híbrida homoploide, que se originó de forma relativamente repentina, hace unos 400.000 años, como cruce de la especie sudamericana con la de Galápagos.

Crías de lobos marinos peruanos. / Juan Carlos Jeri

Esta vez, se combinaron exámenes genómicos previos de A. australis, A. galapagoensis y el lobo marino de Nueva Zelanda (A. forsteri) con nuevos análisis de muestras de tejido, las cuales incluían dos nuevos genomas de A. australis y uno peruano, recogido en la costa de Punta San Juan.

Los primeros resultados mostraron que los lobos marinos peruanos tenían características genéticas curiosas: la mitad de su genoma se encontraba más próxima al del lobo marino de las Galápagos y la otra mitad, al del lobo marino sudamericano.

A partir de estos hallazgos, se secuenciaron genomas de más individuos, lo que aportó pruebas de que el lobo marino peruano constituía una especie hasta entonces desconocida para la ciencia.

Un lobo marino de las islas Galápagos. / Diego Páez-Rosas

"Con este análisis pudimos presentar la primera evidencia de que los grandes mamíferos pueden surgir casi instantáneamente, y no por flujo genético gradual, a través de la hibridación", destaca Sandro L. Bonatto, coordinador del trabajo. "La hibridación que da lugar a una nueva especie no se había documentado antes en mamíferos", añade.

Una meteorología extrema como origen

En cuanto a las condiciones en las que tuvo lugar el origen de esta especie, Bonatto comenta que "algunas poblaciones de lobos marinos sudamericanos y de las Galápagos debieron de migrar a la misma región de la costa peruana, tal vez en una época de condiciones meteorológicas extremas".

En esta línea, Lopes argumenta que una posible causa de la migración de algunos animales de las Galápagos al continente pudo ser El Niño: "Se trata de un antiguo y recurrente fenómeno natural caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico en la región ecuatorial, incluida la costa de Perú, que suele ser más fría".

Un lobo marino sudamericano. / Rodrigo Baleia

Esta idea viene apoyada por otro hallazgo inesperado del estudio: la existencia de una pequeña colonia aislada de Arctocephalus galapagoensis en la costa norte de Perú, incluyendo un individuo mezcla de galápagos y de la nueva especie peruana, lo que podría ser ya una consecuencia de los cambios climáticos recientes.

"La prolongación del calentamiento global en las próximas décadas podría entonces tener graves consecuencias para la ecología de toda la región y podría aumentar el peligro de extinción de esta especie, con la continuación, o incluso el aumento, de la migración de lobos marinos de las Galápagos hacia el continente", advierte el coordinador.

El animal ya está clasificado como 'vulnerable', debido a su limitada distribución. En la nota de presentación del estudio, los autores alertan de que el nuevo estatus del lobo marino peruano, así como su singular historia evolutiva, "ponen de relieve la preocupación por su conservación".

Referencia:

Lopes et al. 'Genomic evidence for homoploid hybrid speciation in a marine mammal apex predator'. 'Science Advances' (2023)