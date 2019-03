La falta de diversidad de género en los mercados provoca mayor intestabilidad

Un estudio realizado por la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad de Cambridge (Reino Unido), publicado en la revista Journal of Economic Behavior & Oranization destaca que la falta de diversidad de género en los mercados financieros tiene efectos negativos.

En concreto el trabajo indica que el hecho de que la gran mayoría de los brokers o corredores sean hombres es un factor de riesgo adicional para la estabilidad de los mercados.

Para demostrarlo, los investigadores han llevado a cabo experimentos en los que voluntarios han participado en mercados financieros simulados en un laboratorio. Durante las pruebas, aquellos mercados formados exclusivamente por hombres o por mujeres exhibieron un alto grado de inestabilidad en los precios. Sin embargo, los mercados mixtos mantuvieron precios mucho más estables.

Volatilidad en los precios

Los resultados del estudio indican que no hay diferencias entre mercados formados exclusivamente por hombres o por mujeres. Ambos tipos de mercados tienden a sufrir una alta volatilidad en los precios, que eran generados por los propios participantes mediante un mercado de compra-venta de activos financieros creados en el laboratorio. Por el contrario, los mercados mixtos, compuestos por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, exhiben precios muy estables y próximos al valor teórico de equilibrio de mercado.

Para poder explicar este fenómeno, los investigadores han recopilado información sobre las preferencias al riesgo, el nivel de confianza y la habilidad cognitiva de los participantes. Este último factor resultó ser determinante para la estabilidad de los mercados y parece explicar el efecto beneficioso de la igualdad de género: los participantes de baja habilidad cognitiva se comportaron de forma altamente irracional en mercados de sexo homogéneo, incurriendo en grandes pérdidas y desestabilizando los precios. Por el contrario, su comportamiento fue mucho más cauto y racional en mercados con igualdad de género.

Habilidad cognitiva

“Nuestro estudio muestra que una alta habilidad cognitiva en el mercado y una mayor igualdad de género son beneficiosos para su correcto funcionamiento”, afirma Carlos Cueva, investigador de análisis económico de la UA y coautor del trabajo.

Según Cueva, "la igualdad de género ayuda a limitar el efecto desestabilizador de aquellos agentes con menor habilidad cognitiva”. Una posible explicación de este efecto, según los autores, es que los grupos mixtos promueven la cooperación y moderan la excesiva competitividad que frecuentemente exhiben grupos de sexo homogéneo.

