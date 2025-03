La importancia de estudiar a las mujeres (o hembras) en la cirrosis hepática

La evidencia científica muestra que las enfermedades hepáticas presentan diferencias en su desarrollo y evolución entre varones y mujeres. Los estrógenos parecen desempeñar un papel protector, por lo que ellas tendrían cierta protección a la progresión de la enfermedad.

Las diferencias entre sexos se han observado tanto en humanos como en modelos animales utilizados en estudios preclínicos. Sin embargo, tradicionalmente la mayoría de la investigación en ratones y ratas no ha tenido en cuenta estas diferencias y se ha hecho solamente en machos.

Ahora, investigadores del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol abordan este vacío en un estudio publicado en la revista Laboratory Animals.

El equipo estudió modelos de rata de cirrosis con ascitis —acumulación de líquido en el abdomen—, que hasta ahora solo estaba descrito para machos. En este proceso, se induce cirrosis hepática administrando de forma repetida el compuesto tetracloruro de carbono y modificando sus dosis hasta la aparición de ascitis.

Distinta susceptibilidad

La respuesta de machos y hembras fue distinta. Ellos desarrollaban ascitis en el tiempo previsto por el modelo, mientras que las hembras solo lo hacían al aumentar más las dosis y tardando el doble de tiempo. Estos resultados sugieren una diferencia en cuanto a la susceptibilidad a la toxicidad del tetracloruro de carbono y a la respuesta regenerativa del hígado.

"Es un claro ejemplo de que reducir el número de animales utilizados no puede ser una justificación para excluir uno de los sexos en los estudios preclínicos. El diseño experimental siempre debe considerar la posibilidad de que aparezcan diferencias entre ambos sexos", explica Sara Capdevila, directora técnica del CMCiB y coautora del estudio.

"La constitución de un modelo de enfermedad según sea macho o hembra es vital si se quiere adoptar un enfoque personalizado de la medicina y lograr una mejor traslación de la investigación de animales a humanos", añade.

Así, los autores remarcan la importancia de seguir realizando investigación preclínica también con hembras. De hecho, las recomendaciones actuales apuntan a la paridad de sexos en los experimentos y se espera que se vaya reduciendo el sesgo existente en los próximos años.

