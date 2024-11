Identifican 175 especies de plantas invasoras en el noroeste de la península

Una investigación liderada por la Universidad de Oviedo ha identificado 175 especies de plantas invasoras en la región Ibero-Atlántica, una área biogeográfica que incluye el arco atlántico, que abarca Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León, el País Vasco y el norte de Portugal.

Esta identificación resulta de una revisión exhaustiva de las especies invasoras asentadas en el noroeste de la Península Ibérica, que amenazan la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas, la economía y la salud humana.

Según sus autores, este trabajo ayudará a desarrollar estrategias de monitoreo y conservación a partir del conocimiento biológico de estas especies. La investigación ha sido publicada en la revista Neobiota.

El estudio está encabezado por Adrián Lázaro Lobo, profesor ayudante doctor en la Universidad de Oviedo e investigador asociado al Instituto Mixto de Biodiversidad (IMIB), en colaboración con el equipo científico del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Además, el trabajo se complementa con un proyecto del jardín botánico en iNaturalist, que promueve la ciencia ciudadana en el seguimiento de la distribución de estas especies.

Con base en criterios estrictamente científicos, el equipo ha logrado identificar estas 175 especies de plantas que pueden considerarse invasoras. Este trabajo ha contado con la colaboración de expertos en especies invasoras de todas las regiones estudiadas.

Para cada especie, los investigadores han revisado información clave que facilita la gestión y el conocimiento de plantas invasoras, incluyendo sus características, el estado y nivel de invasión, tendencias poblacionales, distribución geográfica, abundancia local, hábitats invadidos, e impactos ambientales y socioeconómicos.

Control poblacional y restauración de hábitats

Los científicos también han identificado 37 especies que causan graves impactos ambientales y socioeconómicos, como la acacia (Acacia dealbata), la uña de gato (Carpobrotus spp.) y la hierba de la pampa (Cortaderia selloana), junto a otras especies menos conocidas, pero abundantes en los ecosistemas cantábricos. “Para estas 37 especies, recomendamos iniciar o continuar planes de gestión orientados al control poblacional y restauración de hábitats naturales”, señala el investigador principal.

Este estudio se enmarca en la línea de investigación sobre plantas invasoras que desarrolla Lázaro en el Laboratorio de Vegetación y Biodiversidad, coordinado por Borja Jiménez Alfaro en la Universidad de Oviedo y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

La biodiversidad de Asturias y regiones cercanas está cada vez más amenazada por los impactos de plantas introducidas, señalan los autores

Lázaro asegura que “el noroeste de la península Ibérica es un laboratorio natural para el estudio de plantas invasoras debido a condiciones ambientales favorables y a una larga historia de conexión marítima con América y otras regiones del mundo”. Por su parte, Jiménez Alfaro señala que “la biodiversidad de Asturias y regiones cercanas está cada vez más amenazada por los impactos de plantas introducidas, muchas de ellas poco perceptibles para el público”. Agrega que “es responsabilidad de los grupos de investigación en biodiversidad informar sobre la distribución de estas especies y proponer medidas de contención para mitigar sus efectos a medio y largo plazo”.

Plumero de la pampa

Los trabajos del equipo de investigación abarcan más allá del estudio regional. Otro equipo internacional, también liderado por Adrián Lázaro, ha recopilado información sobre la biología del plumero de la pampa a nivel global, incluyendo su distribución actual, historia de introducción y propagación, ecología, biología (fenología, fisiología y biología reproductiva), usos, impactos en el medio ambiente y servicios ecosistémicos, legislación y gestión.

Desde hace dos años, un proyecto paralelo financiado por National Geographic ha permitido avanzar en el conocimiento de las estrategias reproductivas del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) en los cuatro continentes donde esta especie se ha extendido desde su lugar de origen, en las regiones templadas y subtropicales de Sudamérica.

Referencia:

Lázaro-Lobo, A. et al. "An ecoregion-based approach to evaluate invasive plant species pools". Neobiota (2024)