Identificado el tercer cuadro perdido de las monomanías de Géricault

Este viernes se ha publicado una carta en la revista médica 'The Lancet Neurology' donde se presenta la asignación de una nueva monomanía del genio del Romanticismo francés, Théodore Géricault, el autor de La balsa de la Medusa.

El pintor creó una famosa serie de diez retratos de enfermos mentales hacia 1823, que estaban internos en psiquiátricos parisinos, y que se conoce como las Monomanías. De esos diez retratos, hasta 2021 tan solo se conservaban cinco, que corresponden a las monomanías de la envidia, la ludopatía, la fijación obsesiva, la cleptomanía y el rapto de niños.

Los otros cinco retratos habían permanecido ocultos desde que se pintaran a principios del siglo XIX, aunque se sabe que existieron por una carta publicada en 1863 por un famoso marchante de arte que descubrió los primeros cinco cuadros en un ático en Baden-Baden (Alemania).

En enero de 2021, el investigador español Javier Burgos desveló el sexto de los retratos de las monomanías de Géricault, la melancolía religiosa, identificado en una colección privada italiana. Un año después, el mismo investigador identificó el séptimo, la monomanía de la borrachera, en una galería de la ciudad de Versalles (Francia).

Burgos, que continúa con las pesquisas, ha identificado la octava monomanía, la de los eventos políticos. Este cuadro, conocido como Retrato de un hombre, llamado el vandeano, se encuentra expuesto en el Museo del Louvre, pero hasta ahora no se había correlacionado con los textos de los psiquiatras franceses de principios del siglo XIX, donde describen este caso clínico concreto, asociándolo de forma concluyente a la serie.

Con este descubrimiento salen a la luz de tres de las cinco pinturas perdidas, y se avanza cada vez más en la identificación de la serie completa.

Referencia:

Burgos, J. 'Monomania of political strife by Géricault'. 'The Lancet Neurology' (2023)