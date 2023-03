Identificada la proteína clave para mantener la función antitumoral de los linfocitos T

Los linfocitos T son agentes del sistema inmunitario que se sitúan en el entorno del tumor con el objetivo de identificar y eliminar las células tumorales. Para ello, necesitan producir una gran cantidad de proteínas y esto genera estrés celular crónico.

Un equipo científico del IRB Barcelona, liderado por el investigador ICREA Raúl Méndez, desvela que la proteína CPEB4 es esencial para que los linfocitos puedan ejercer su función antitumoral en las condiciones de estrés celular que derivan de su actividad y el entorno tumoral.

"Si bloqueamos CPEB4, los linfocitos T no son capaces de sobrellevar el estrés y mueren, con lo que no pueden frenar el crecimiento del tumor. CPEB4 es, por lo tanto, un elemento a tener en cuenta para garantizar la efectividad de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer", explica Méndez, jefe del laboratorio de Control Traduccional de Ciclo Celular y Diferenciación del IRB Barcelona.

El microentorno del tumor es, además, una región donde el estrés celular está exacerbado por la falta de nutrientes y oxígeno, debido a la gran velocidad de reproducción de las células del cáncer.

Estrés agudo vs. estrés crónico

El llamado estrés celular agudo, el más habitual, tiene como función resolver rápidamente una situación de peligro potencial o bien eliminar a la propia célula. Por otro lado, el estrés crónico esta presente en muchas situaciones fisiológicas, permitiendo llevar a cabo determinadas funciones celulares. Un ejemplo son los linfocitos T, donde el estrés crónico es un mecanismo necesario para sobrellevar estas situaciones.

"Intervenciones que favorecieran la adaptación al estrés crónico en las células inmunes, frente al estrés agudo, favorecerían la respuesta inmunitaria a los tumores", afirma, por su parte, Marcos Fernández-Alfara, primer autor de este estudio que se ha llevado a cabo en colaboración con el laboratorio de Eduard Batlle, también del IRB Barcelona y con la contribución de las plataformas científicas de Bioestadística y Bioinformática, Histopatología, Genómica Funcional y Microscopía Digital Avanzada, del mismo instituto además la plataforma de Citometría de Flujo del Parque Científico del IRB Barcelona.

El artículo sobre la investigación, publicado en la revista científica 'The EMBO Journal', parte de un trabajo anterior del equipo de Méndez, que ya había identificado la existencia de esta nueva respuesta al estrés celular crónico. Futuras líneas de investigación del laboratorio se centrarán en detallar cómo influyen el envejecimiento y la dieta a los niveles de CPEB4 y, por lo tanto, a mantener una respuesta adecuada al estrés.

REFERENCIA:

R. Méndez et al. 'Antitumor T cell function requieres CPEB4-mediated adaptation to chronic endoplasmic reticulum stress'. 'The EMBO Journal' (2023).