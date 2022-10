Humanos modernos y neandertales coexistieron en Francia y norte de España entre 1.400 y 2.900 años

Los humanos modernos podrían haber coexistido con los neandertales en Francia y el norte de España entre 1.400 y 2.900 años antes de la desaparición de estos últimos, según un estudio de modelización publicado en Scientific Reports. Estos hallazgos contribuyen a comprender mejor la existencia de las dos especies de humanos en esta región.

Los autores destacan que su trabajo ofrece una visión importante de este fascinante período de la historia evolutiva humana, ya que todavía no está claro dónde y cuándo —a escala regional— estas poblaciones pueden haber coexistido en Europa.

Recientes pruebas fósiles indican que los humanos modernos (Homo sapiens) y los neandertales (Homo neanderthalensis) pueden haber coexistido en Europa durante unos 5.000 a 6.000 años antes de que estos últimos se extinguieran. Sin embargo, actualmente hay pocas pruebas de su coexistencia a nivel regional y es difícil establecer cuándo aparecieron y desaparecieron las especies en estas zonas.

Ahora, investigadores de las universidades de Leiden (Países Bajos) y de Cambridge (Reino Unido) han analizado un conjunto de datos de 56 artefactos neandertales y humanos modernos (28 para cada grupo) procedentes de 17 yacimientos arqueológicos del suroeste, centro y área mediterránea de Francia y del norte de España, así como otros diez especímenes neandertales de la misma región. Todas las muestras habían sido datadas por radiocarbono con técnicas modernas y robustas desde el año 2000 para lograr una mayor precisión.

Un modelo para afinar las fechas de coexistencia

"Utilizamos modelos bayesianos y modelos de estimación lineal óptima, y demostramos que parece haber un claro solapamiento cronológico entre los conjuntos arqueológicos de humanos modernos y los neandertales fechados directamente en esta región", explica a SINC Igor Djakovic, líder del estudio e investigador de la Universidad de Leiden.

"Además, y esto es muy importante, este solapamiento parece mostrar una fuerte estructura geográfica: es probable que los primeros humanos modernos comenzaran su ocupación en los límites del sur de la región estudiada, antes de aparecer progresivamente más al norte y 'sustituir' a los neandertales. En conjunto, sugerimos que esto indica que probablemente hubo un periodo de coexistencia entre estos grupos en la zona", agrega Djakovic.

La modelización realizada por el equipo sirvió para rellenar las partes del registro arqueológico que faltan y que dificultan la estimación de fechas.

A partir de este modelo, los investigadores estiman que los artefactos neandertales aparecieron por primera vez hace entre 45.343 y 44.248 años, y desaparecieron entre 39.894 y 39.798 años. La fecha de extinción de los neandertales, basada en los restos neandertales fechados directamente, se sitúa entre 40.870 y 40.457 años. Se calcula que los humanos modernos aparecieron por primera vez hace entre 42.653 y 42.269 años.

Interacciones entre ambas especies, un enigma por descifrar

Los investigadores señalan que esto indica que las dos especies humanas coexistieron en estas regiones entre 1.400 y 2.900 años. Sin embargo, estos resultados no indican cómo fue esa coexistencia o si los humanos modernos y los neandertales interactuaron.

La naturaleza y la frecuencia de las interacciones entre neandertales y Homo sapiens está aún por descifrar. Sin embargo, se pueden encontrar indicios en la cultura material. "Cada vez se encuentran más pruebas de la producción y el uso de tecnologías similares en los conjuntos arqueológicos asociados a ambos grupos en la región, lo que da credibilidad a la idea de que este periodo puede haber implicado una forma de interacción entre estas poblaciones", subraya Djakovic.

Nuevas excavaciones y análisis, incluyendo el ADN antiguo sedimentario, arrojarán sin duda nueva luz sobre este periodo y sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de los neandertales en Europa occidental, dicen los autores.

Yacimientos españoles

Igor Djakovic cuenta a SINC que entre los yacimientos españoles de los que han manejado datos se encuentran el de L'Arbreda (Girona), Labeko Koba (País Vasco), La Guelga (Palencia) y Abric Romani (Capellades, Barcelona).

"Lamentablemente, no hemos trabajado con ningún investigador español, ya que todos los datos que hemos utilizado para este trabajo ya estaban publicados y disponibles en internet. De hecho, fue un proyecto que iniciamos durante los duros momentos del confinamiento por la covid-19 cuando no podíamos ir a ninguna parte", señala.

Referencia:

Igor Djakovic et al. 'Optimal linear estimation models predict 1400–2900 years of overlap between Homo sapiens and Neandertals prior to their disappearance from France and northern Spain'. 'Scientific Reports', (2022)