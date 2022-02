Los homininos de Atapuerca tenían un desarrollo dental más rápido que los humanos modernos

El estudio de los dientes humanos fósiles tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es evaluar los tiempos y pautas de crecimiento de las piezas dentales y su posible correlación con variables biológicas del desarrollo y maduración humanos, lo que permite abrir una ventana para ver cómo se desarrollaron los homínidos de nuestro árbol evolutivo.

El Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos (UBU) lideran un artículo recientemente publicado en American Journal of Biological Anthropology sobre el patrón de desarrollo dental de dos poblaciones de los yacimientos de Atapuerca (Burgos): Homo antecessor de Gran Dolina (860.000 años) y los homininos de la Sima de los Huesos (430.000 años), cuyos resultados indican que tienen un desarrollo relativo de los molares más rápido que el de humanos modernos.

La combinación de ambos estudios nos permite establecer la hipótesis de que los homininos de Atapuerca adquirirían la edad adulta en torno a los 14 y 15 años de edad

Esta investigación de desarrollo dental relativo es complementaria al trabajo realizado sobre los tiempos de formación del esmalte de estas poblaciones fósiles de Atapuerca, publicado en Scientific Reports.

En este último trabajo se indicaba que el crecimiento del esmalte de H. antecessor y los encontrados en la Sima de los Huesos era de media un 27 % más rápido que el de los humanos modernos.

“Teniendo en cuenta que existe una relativa correlación entre el desarrollo dental y la maduración esquelética, la combinación de ambos estudios nos permite establecer la hipótesis de que los homininos de Atapuerca adquirirían la edad adulta en torno a los 14 y 15 años de edad”, explica Mario Modesto Mata, autor principal de este artículo, junto con Rebeca García González.

Estudio estadístico

Para realizar este trabajo se ha empleado una aproximación estadística del Teorema de Bayes de probabilidad condicional, nunca antes empleada para poblaciones anteriores a los neandertales. Los dientes se han clasificación en ocho categorías según su estado de mineralización, obtenidas a través de imágenes de tomografía axial computarizada (TAC) realizadas en el Laboratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada del CENIEH.

Estas categorías han servido para ser comparadas a nivel estadístico con una muestra relativamente amplia de secuencias de desarrollo dental de humanos modernos. Estas secuencias modernas provienen de la Universidad de Burgos y la Universidad de Burdeos. Esta última incluye una muestra de personas procedentes del África subsahariana.

“No solo hemos encontrado diferencias comparando esas dos poblaciones con humanos modernos, también hemos podido identificar diferencias entre H. antecessor y Sima de los Huesos. Por ejemplo, los homininos de la Sima de los Huesos presentan un desarrollo del segundo molar más avanzado con respecto al primer molar que H. antecessor”, concluye Modesto Mata.

Referencia:

Modesto-Mata, García-González et al. "Early and Middle Pleistocene hominins from Atapuerca (Spain) show differences in dental developmental patterns". American Journal of Biological Anthropology, 2022.