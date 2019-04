Las hogueras prehistóricas de Alicante hablan de cómo vivían los neandertales

El yacimiento de El Salt, uno de los enclaves arqueológicos más importantes del Mediterráneo Occidental, cuenta con once estructuras de hogares al aire libre bien conservadas y superpuestas. Hasta ahora, no se sabía con claridad si estas casas se formaron durante ocupaciones sucesivas a corto plazo o en menos ocupaciones pero a más largo plazo. El análisis de los restos asociados a las hogueras prehistóricas dan nuevas pistas al respecto.

“Estos sedimentos encierran información muy valiosa sobre el comportamiento de sus fabricantes, así como de la vegetación del entorno”, afirma a Sinc Lucia Leierer, investigadora en el Instituto de Biorgánica Antonio González de la Universidad de La Laguna, y autora principal del estudio que publica la revista PLoS ONE.

Los autores creían que las estructuras de El Salt representan un conjunto de hogueras sincrónicas sobre una sola superficie de ocupación neandertal. El trabajo revela que, en realidad, fue una sucesión de suelos de ocupación espaciados en el tiempo, todos ellos con hogueras.

“Hemos constatado que los neandertales que ocuparon este yacimiento, en la zona del mediterráneo central ibérico, lo hacían de manera recurrente, pero efímera y con largos periodos de abandono”, asegura a Sinc Leierer. La investigación desvela una alta movilidad de los grupos neandertales, confirmada por los periodos largos de abandono del sitio.

Para llegar a esta conclusión, los científicos españoles examinaron las diferentes capas dentro de las estructuras del hogar para evaluar los tiempos de ocupación dentro de la unidad de estudio.

Además, realizaron un análisis de residuos biomoleculares lipídicos (de grasas) y otro de isótopos para obtener información sobre posibles alimentos y combustibles.

Lo que revelan los sedimentos

Los resultados muestran que la materia orgánica quemada presente en los hogares de El Salt era rica en excrementos de herbívoros y residuos de plantas con flores. “Esto nos indica largos periodos de tiempo en los que los neandertales no estaban allí”, añade la investigadora.

Estos restos vegetales tampoco fueron quemados en su estado fresco, señalan los científicos, “por lo que posiblemente la estación de ocupación humana no era otoño”, recalca Leierer. Los análisis indican también que los restos vegetales no son de pino, el principal combustible de las hogueras, por lo que los neandertales pudieron traer el combustible de fuera.

Según los autores, los datos indican al menos cuatro ocupaciones neandertales sucesivas a corto plazo, separadas por períodos de tiempo relativamente largos, posiblemente basados ​​en las estaciones.

