Hallan el esqueleto de cría de tapir más completo de Europa

Los trabajos de excavación que estos días se desarrollan en el yacimiento plioceno del Camp dels Ninots, en Caldes de Malavella (la Selva), han permitido recuperar el esqueleto completo de una cría de tapir de aproximadamente un año de edad que vivió hace cerca de cuatro millones de años.

Conservado en gran parte en conexión anatómica, el ejemplar constituye el esqueleto juvenil más completo conocido en Europa y representa una oportunidad científica excepcional para profundizar en el conocimiento del crecimiento y desarrollo de los tapires europeos del Plioceno.

El hallazgo se ha producido durante la campaña de excavación programada dirigida por el IPHES-CERCA. Con este nuevo ejemplar, el Camp dels Ninots eleva a siete el número de individuos de tapir recuperados hasta ahora, correspondientes a diferentes edades y sexos.

Esta colección amplía una de las más importantes conocidas en todo el mundo, ya que pocos yacimientos han proporcionado un número tan elevado de esqueletos completos atribuidos a una misma especie y todavía menos correspondientes a diferentes etapas de desarrollo.

Esto convierte al yacimiento en el principal referente internacional para el estudio de Tapirus arvernensis, una de las últimas especies de tapir que habitaron Europa.

Los ejemplares adultos recuperados hasta ahora indican que se trataba de grandes herbívoros de cuerpo robust y dimensiones comparables a las de los tapires actuales, con una anatomía parecida a la de los animales que hoy habitan las selvas de América y del sudeste asiático.

La presencia de ejemplares adultos, juveniles y ahora también de un individuo muy joven permite empezar a reconstruir con un nivel de detalle muy poco habitual el ciclo vital completo de esta población.

Trabajos de excavación del esqueleto de Tapirus arvernensis recuperado en el yacimiento de Camp dels Ninots de Caldes de Malavella (Girona) durante este mes de mayo. / Gerard Campeny / IPHES-CERCA.

"La recuperación de un individuo tan joven es muy poco habitual en el registro fósil. Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno. Además, el hecho de disponer en el yacimiento de ejemplares adultos, juveniles y ahora también de una cría nos ofrece una oportunidad excepcional para reconstruir cómo crecía esta especie a lo largo de su vida", explica Bruno Gómez de Soler, investigador del IPHES-CERCA y codirector de las excavaciones.

"La presencia en el Camp dels Ninots de ejemplares adultos, juveniles y ahora también de una cría nos sitúa ante un registro extraordinariamente poco habitual. No estamos recuperando individuos aislados, sino las diferentes etapas de vida de una misma especie extinguida. Esto nos permite empezar a reconstruir aspectos de su biología, su desarrollo y su variabilidad con una precisión muy difícil de alcanzar en el registro fósil. Cada nuevo ejemplar recuperado refuerza todavía más el valor excepcional de esta colección única", destaca Gerard Campeny, investigador del IPHES-CERCA y codirector de las excavaciones.

Una excavación todavía en marcha

La campaña de este año finalizará el próximo 18 de junio y moviliza a una quincena de profesionales de disciplinas como la geología, la paleontología, la biología, la arqueología y la conservación y restauración, así como a estudiantes del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili.

Trabajos de excavación en la superficie de trabajo donde se ha recuperado el esqueleto de Tapirus arvernensis durante este mes de mayo. / Gerard Campeny / IPHES-CERCA.

Los trabajos han consistido en poner completamente al descubierto el esqueleto, llevar a cabo tareas de conservación y restauración in situ y documentarlo exhaustivamente mediante técnicas de digitalización tridimensional y registro espacial de alta precisión.

Paralelamente, se están recogiendo muestras sedimentológicas que permitirán reconstruir con detalle las condiciones ambientales y los procesos que favorecieron la fosilización del animal. Cuando finalice esta fase empezará una delicada operación de extracción que se alargará aproximadamente tres días para trasladar el fósil a los laboratorios del IPHES-CERCA.

Colección única en un antiguo lago volcánico

Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años han permitido determinar que los tapires del Camp dels Ninots mantenían una estrecha relación evolutiva con los tapires asiáticos actuales, hecho que sugiere un probable origen asiático para este linaje.

Las datos paleobotánicos indican que alrededor del antiguo lago volcánico se desarrollaba una extensa laurisilva, un bosque subtropical denso y húmedo que constituía un hábitat especialmente favorable para estos grandes herbívoros, los cuales vivían estrechamente vinculados a las masas de agua.

Mientras que en la mayor parte de los yacimientos europeos las restos de tapir aparecen fragmentadas y dispersas, en el Camp dels Ninots los esqueletos se conservan enteros o casi completos, articulados y en un estado de preservación excepcional.

El yacimiento se sitúa en el interior de un volcán de tipo maar formado durante el Plioceno en la depresión de la Selva, donde el cráter se transformó en un lago que acumuló sedimentos en condiciones extraordinariamente favorables.

"El Camp dels Ninots funciona como una auténtica cápsula del tiempo. Las condiciones geológicas y químicas del paleolago volcánico han permitido conservar esqueletos enteros con un nivel de detalle muy poco habitual en paleontología", explica Oriol Oms, de la Universitat Autònoma de Barcelona y responsable de la línea de investigación geológica.

La preservación casi completa y la ausencia de evidencias de alteración por grandes carroñeros sugieren que algunos animales podrían haber muerto de manera repentina en el entorno del lago, posiblemente relacionado con emisiones gaseosas asociadas a la actividad volcánica.

Con este nuevo descubrimiento, el Camp dels Ninots consolida su posición como uno de los principales referentes europeos para el estudio de los ecosistemas continentales del Plioceno. La recuperación de esta cría de tapir amplía una colección única a escala internacional y abre una nueva ventana al conocimiento de las primeras etapas de vida de una especie desaparecida hace millones de años.