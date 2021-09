Grandes desbordamientos de los cráteres de Marte modelaron sus antiguos valles

El desbordamiento del agua almacenada en los lagos de Marte tuvo un papel crucial en la formación de su antigua red de valles fluviales. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin (EE UU) aportan los datos esta semana en la revista Nature tras estudiar el paisaje marciano en zonas donde alguna vez fluyó el agua.

Se sabía que, hasta hace entre 3.500 y 3.700 millones de años, la actividad de las aguas superficiales del planeta rojo erosionó los valles y llenó sus lagos, que se podían desbordar creando grandes incisiones en el terreno a nivel local.

El desbordamiento furioso de los lagos erosionó al menos el 24 % del volumen de los valles abiertos en el Marte primitivo, a pesar de que los propios cañones de salida solo representan el 3 % de la longitud del valle

Pero ahora, los autores concluyen que estas inundaciones afectaron a nivel global: no solo fueron importantes para la erosión de los valles por su contribución volumétrica, sino que también influyeron posteriormente en la evolución del paisaje marciano en general, especialmente en las tierras altas con cráteres.

“Para realizar el estudio hemos utilizamos un mapa topográfico global de Marte —obtenido con el Mars Orbiter Laser Altimeter, THEMIS— de los valles fluviales, acoplando luego un algoritmo para caracterizar la profundidad de los valles”, explica a SINC el autor principal, Tim Goudge.

“Y a partir de ahí —continúa—, hemos clasificado manualmente los valles como procedentes de una cuenca paleolacustre (formada por inundación debido a la brecha de un lago) o bien de sistemas de valles ramificados más típicos debido a la escorrentía superficial del paisaje general”.

De esta forma, los investigadores han demostrado que las murallas de agua que salieron por enormes brechas lacustres fueron responsables de la erosión de al menos el 24 % del volumen de los valles abiertos en el Marte primitivo, a pesar de que los propios cañones de desbordamiento de los lagos solo representan aproximadamente el 3 % de la longitud total del valle.

Imagen topográfica coloreada (de unos 650 km de ancho) con valles fluviales de Marte. El cañón de salida Loire Vallis (línea blanca) se formó a partir del desbordamiento de un lago en la cuenca del Paraná (perfilado en blanco). Las líneas negras indican otros valles fluviales formados por procesos distintos al desbordamiento de un lago. / NASA/GSFC/ JPL ASU

En un trabajo anterior, con cálculos de volumen de agua que podrían haber drenado los lagos durante esas inundaciones y la geometría de los cañones de salida, ya demostraron que estos no se formaron por cambios lentos en el nivel de las aguas, sino por desbordamientos catastróficos. El nuevo estudio aporta porcentajes y confirma que afecto a la superficie marciana en general.

Inundaciones análogas en la Tierra

Goudge comenta que estas grandes avenidas recuerdan a fenómenos que ocurren en la Tierra, como las inundaciones por desborde violento de lago glaciar (GLOF, por sus siglas en inglés) o las que ocurren por roturas de presas.

“Las grandes inundaciones por rotura de lagos en nuestro planeta probablemente fueron muy importantes en momentos concretos —por ejemplo, durante la deglaciación del Pleistoceno—, pero la clave para Marte es que parecen haber sido importantes de forma constante”, subraya el geólogo.

[[DEST:L" rel="https://es.wikipedia.org/wiki/mars_orbiter_laser_altimeter" target="_blank">En la Tierra ocurren fenómenos análogos como las inundaciones por desborde violento de lago glaciar (GLOF) o las que ocurren por roturas de presas|||Tim Goudge (Univ. de Texas)

¿Pero por qué estos eventos de inundación fueron importantes en la evolución del paisaje marciano, especialmente en las tierras altas con cráteres? “La clave creemos que está relacionada con la estructura de la topografía del planeta”, apunta Goudge.

“La superficie marciana —explica— está cubierta de cráteres de impacto que actúan como cuencas perfectas para estancar y almacenar agua. Ofrecen muchas oportunidades para que se produzcan grandes inundaciones de lagos y una incisión catastrófica en el cañón de salida, por lo que la naturaleza fuertemente ‘craterizada’ de la superficie marciana prepara el paisaje para este tipo de eventos”.

Los investigadores tienen previsto seguir estudiando estos procesos con una resolución topografía de mayor resolución, como la que proporcionan los instrumentos HRSC de Mars Express y CTX del Mars Reconnaissance Orbiter.

También recuerdan que el rover Perseverance de la misión Mars 2020 se encuentra actualmente en el cráter Jezero, una de las cuencas lacustres ‘rotas’, por lo que sus observaciones podrían proporcionar nuevos datos.

Referencia:

Timothy A. Goudge et al. “The importance of lake breach floods for valley incision on early Mars”. Nature, 2021.