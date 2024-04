Se gradúa Pablo Álvarez, el astronauta español del siglo XXI

"Hoy es un hito significativo, ya que celebramos la graduación de una nueva promoción de cinco astronautas de la ESA, que ahora están cualificados para ser asignados a futuros vuelos espaciales", ha destacado el director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, durante la ceremonia organizada este lunes en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania.

Los nuevos astronautas graduados son el español Pablo Álvarez Fernández, la francesa Sophie Adenot, la británica Rosemary Coogan, el belga Raphaël Liégeois y el suizo Marco Sieber. Además, fruto de la colaboración internacional, también lo ha hecho Katherine Bennell-Pegg de la Agencia Espacial Australiana, primera persona de su país que lo consigue.

"El plan actual es que el primero de nuestra generación vuele en 2026 y que haya una misión por año hasta 2030 para los cinco europeos", explicaba hace unos meses Pablo Álvarez (León, 1988) durante una jornada de puertas abiertas del European Space Astronomy Centre (ESAC) que tiene la ESA cerca de Madrid.

Según comentó, los cursos de ciencias, las inmersiones en la piscina para simular paseos espaciales, los entrenamientos de supervivencia, superar la centrifugadora y los vuelos parabólicos han formado parte del entrenamiento de este ingeniero aeronáutico español, que también ha tenido que aprende ruso y primero auxilios, como poner una vía intravenosa.

"La graduación de hoy marca el final de la formación básica, con lo que el número de astronautas de la ESA asciende a 11, y proceden de ocho estados miembros. Gracias a esta familia ampliada, estamos asegurando tanto nuestra participación a largo plazo en programas clave como la Estación Espacial Internacional y Artemis [el programa liderado por la NASA para la vuelta de la humanidad a la Luna]", ha señalado Aschbacher en la red social X.

En su tuit ha añadido el hashtag "The hooper" (saltadores, saltamontes), como se ha bautizado informalmente al nuevo grupo de astronautas, que quizá algún día puedan saltar en la superficie lunar.

Por su parte, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha dado la enhorabuena al astronauta español, “el primero del siglo XXI”, y ha destacado que hoy es “un día muy especial para quienes creemos en el talento de los y las jóvenes en España”.

Seleccionados para el entrenamiento en 2022 en el Consejo Ministerial de la ESA, los candidatos a astronautas comenzaron su formación básica en abril de 2023, primero en el Centro Europeo de Astronautas de la ESA y luego en todo el mundo. Completaron un amplio programa de formación de un año que abarca conocimientos esenciales como sistemas de naves espaciales, caminatas espaciales, ingeniería de vuelo, robótica y sistemas de soporte vital, así como supervivencia y formación médica.

Futura asignación de misión

Tras la certificación, los astronautas europeos de la nueva promoción pasarán a las siguientes fases de entrenamiento previo a la asignación y específico de la misión, allanando el camino para futuras misiones a la Estación Espacial Internacional (ISS) y más allá, como la Luna o Marte.

La ESA recibió una respuesta abrumadora a su convocatoria de candidaturas, con más de 22 500 candidatos de los estados miembros. De este grupo, finalmente se seleccionaron los cinco astronautas de carrera que ahora se han graduado, más doce de reserva entre los que figura la también española Sara García Alonso y una persona con discapacidad.

Los nuevos astronautas graduados de la ESA y Australia. / ESA - P. Sebirot

Sentimientos de los nuevos astronautas

Pablo Álvarez Fernández (ESA/España)

"Completar la formación básica de astronauta ha sido un viaje extraordinario de crecimiento personal. Estoy profundamente agradecido por las valiosas lecciones aprendidas de los mejores en este campo y encantado de desempeñar un papel en la configuración del futuro de la exploración espacial. Como astronauta de la ESA que representa a España, me siento honrado de unirme al linaje de pioneros como Pedro Duque. Esta oportunidad me llena de inmenso orgullo, y estoy emocionado por hacer llegar nuestra pasión compartida por el espacio a cotas sin precedentes".

Sophie Adenot (ESA/Francia)

"Convertirme en astronauta ha sido el sueño de mi vida, y completar la formación básico es solo el comienzo de un viaje extraordinario. Con experiencias previas que me han marcado, me he enfrentado a desafíos que me han preparado para los rigores de la exploración espacial. Me siento honrada de aportar mi experiencia y entusiasmo a un equipo dedicado a ampliar los límites de la capacidad humana en el espacio, el entorno más desafiante y hostil que existe".

Rosemary Coogan (ESA/Reino Unido)

"Graduarme de la formación básica de astronautas es un momento increíblemente emocionante para mí. De soñar con el espacio a estar ahora un paso más cerca de alcanzarlo, estoy lleno de gratitud y determinación para aprovechar al máximo esta extraordinaria oportunidad. Estoy orgulloso de compartir este momento con mis compañeros astronautas graduados y del compromiso de nuestro equipo internacional con la exploración. Juntos, estamos preparados para afrontar los retos y oportunidades que nos esperan, unidos por nuestra pasión compartida por el espacio".

Raphaël Liégeois (ESA/Bélgica)

"Completar la formación básica de astronautas ha sido una experiencia intensa, destacando la importancia del trabajo en equipo y el aprendizaje continuo. Estoy impaciente por aplicar estas lecciones mientras me embarco en la siguiente fase de mi viaje. Estoy ansioso por contribuir al continuo viaje de descubrimiento y avance científico, inspirado por la firme dedicación de Bélgica a la exploración de las nuevas fronteras".

Marco Sieber (ESA/Suiza)

"Al estar en el umbral de un nuevo capítulo en mi vida, me siento honrado por los desafíos y triunfos la formación básica de astronautas. Estoy listo para formar parte del esfuerzo colectivo de explorar nuestro universo en beneficio de la vida en la Tierra y de las generaciones futuras, así como contribuir a la participación de Suiza en el surgimiento, consolidación y expansión de la cooperación espacial europea".

Katherine Bennell-Pegg (Agencia Espacial Australiana)

"Cuando de niña soñaba con convertirme en astronauta, nunca pensé que fuera posible hacerlo representando a Australia. Ahora tenemos la Agencia Espacial Australiana y un sector espacial en crecimiento que puede beneficiarse mucho de los conocimientos y las ideas que he adquirido durante mi formación con la ESA. Estoy muy decidida a aprovechar al máximo este último año, y lo que venga después, para generar más oportunidades para la industria australiana y las aspiraciones de todos en mi país. Asociarme con la ESA ha sido una oportunidad extraordinaria no sólo para contribuir a nuestros objetivos comunes, sino también para fomentar la colaboración a escala mundial, algo esencial para el futuro de la exploración espacial".