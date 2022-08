¿Estar en grupo brinda protección contra los depredadores? Un estudio en murciélagos apunta a que no

Hasta ahora se pensaba que, para una presa, estar en un grupo grande, como una colonia de murciélagos, una bandada de pájaros o un banco de peces, brinda protección contra los depredadores. Eso se debe al llamado 'efecto de confusión', es decir, al haber un gran número de objetivos potenciales los depredadores se distraen, lo que les dificultará centrarse en un individuo específico y capturarlo.

Sin embargo, esta suposición carecía de apoyo empírico y no había evidencia de que los ataques a presas que están en grupo sean menos exitosos que los dirigidos a animales en solitario. Además, algunos depredadores atacan preferentemente multitudes de presas más grandes y densas.

Un nuevo estudio, publicado en 'Nature Communications', describe que los halcones que cazan murciélagos en colonias no apuntan a presas individuales, sino se dirigen hacia un punto fijo dentro de la multitud. El trabajo está liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, en colaboración con instituciones de EE UU.

Los autores observaron a los gavilanes de Swainson (Buteo swainsoni) y otras rapaces mientras cazaban un grupo de aproximadamente 700.000 a 900.000 murciélagos de cola libre mexicanos (Tadarida brasiliensis) al atardecer, cuando salían de una cueva.

Mediante el uso de cámaras y un modelo computacional, los investigadores han reconstruido las trayectorias de vuelo en 3D de ambos animales. Así, han encontrado que, en lugar de apuntar a un murciélago individual, cada rapaz se dirigía hacia un punto fijo dentro del enjambre.

Un desafió sensorial

Mientras que la cuestión de cómo los depredadores aéreos guían sus ataques contra objetivos individuales ha sido objeto de múltiples estudios, aún no se había determinado cómo se dirigen sus asaltos contra presas que están en grupo. Sin embargo, interceptar un objetivo dentro de una densa agregación de presas de apariencia similar supone un desafío sensorial.

"Nuestro estudio no encuentra evidencia que sugiera que los ataques al enjambre sean más o menos exitosos que los dirigidos a murciélagos solitarios", cuenta a SINC Caroline Brighton, investigadora en la Universidad de Oxford y primera autora del estudio. "Esto va en contra de la suposición habitual de que la eficiencia de caza disminuye a medida que aumenta el tamaño del grupo", continua Brighton, y añade: "Por el contrario, la densidad misma del enjambre hace más probable que cualquier halcón que se lance en ello se encuentre en curso de colisión con un murciélago".

Sin embargo, como precisan los autores, es importante tener en cuenta que este enfoque solo funciona en el contexto de una multitud adecuadamente densa.

"Nuestros resultados sugieren que el efecto de confusión puede ser menos importante para los depredadores que atacan enjambres densos de lo que se suponía anteriormente", explica Brighton a SINC, y añade: "También pueden explicar por qué algunos depredadores, incluidas las rapaces que atacan a los murciélagos, apuntan preferentemente a grupos de presas más grandes".

Este mecanismo de detección de colisiones es bastante general, por lo que podría aplicarse a otros rapaces que atacan bandadas, cardúmenes o enjambres, en ambientes aéreos, acuáticos o terrestres. Estos hallazgos, por lo tanto, tienen relevancia para la comprensión de los comportamientos colectivos y sus beneficios evolutivos.

"Nuestro trabajo tiene también implicaciones más amplias, para abordar los ataques de grupos de vehículos aéreos no tripulados, como los drones, que son un desarrollo tecnológico con el que los gobiernos pueden tener que lidiar en el futuro", concluye Brighton.

Referencia:

Brighton et al., 'Raptors avoid the confusion effect by targeting fixed points in dense aerial prey aggregations'. (2022) 'Nature Communications'