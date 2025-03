Encuentran una supertierra en la zona habitable de una enana roja cercana

Un equipo internacional, liderado por un investigador predoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), ha detectado una supertierra orbitando en la zona habitable de GJ 3998, una enana roja cercana situada a 59 años luz de distancia.

El nuevo planeta, denominado GJ 3998 d, es el tercer planeta encontrado en este sistema, según ha informado el IAC en un comunicado.

"GJ 3998 d es una incorporación bienvenida al censo planetario de nuestro vecindario cósmico", ha afirmado Atanas Stefanov, estudiante de doctorado financiado por Fundación La Caixa en el IAC y la Universidad de La Laguna (ULL), y autor principal del estudio, publicado en Astronomy & Astrophysics.

Esta supertierra parece estar en la zona habitable de una de las estrellas más cercanas al Sol.

"Esto nos da una razón más para seguir buscando planetas habitables a nuestro alrededor", ha apuntado Stefanov.

El planeta recién descubierto, GJ 3998 d, es una supertierra con una masa seis veces mayor que la de la Tierra, se encuentra en la zona habitable "optimista" de su estrella y completa una órbita cada 41,8 días.

A esta distancia, GJ 3998 d recibe solo un 20% más de radiación estelar en comparación con lo que la Tierra recibe del Sol.

"GJ 3998 es significativamente más pequeña y más fría que el Sol, lo que desplaza la zona habitable más cerca de la estrella", explica Alejandro Suárez Mascareño, investigador del IAC y coautor del estudio.

"Aunque ciertamente es diferente a la Tierra, si el planeta es rocoso, podría ser capaz de albergar agua líquida en su superficie, uno de los requisitos principales para la vida", ha señalado Jonay I. González Hernández, investigador del IAC y también coautor.

Caracterización atmosférica

La proximidad de este sistema al Sol convierte a GJ 3998 d en un candidato atractivo para la caracterización atmosférica.

"Debería ser posible comprobar la presencia de una atmósfera y buscar oxígeno utilizando el futuro espectrógrafo ANDES en el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) de ESO. GJ 3998 d también sería un buen objetivo para el futuro telescopio Exo Life Finder (ELF) de 50 metros, liderado por el IAC, que buscará biomarcadores en las atmósferas de exoplanetas", según Rafael Rebolo, investigador del IAC y coautor del estudio.

El descubrimiento forma parte del programa HADES, un esfuerzo internacional para explorar sistemas planetarios alrededor de enanas rojas mediante el Telescopio Nazionale Galileo (TNG) en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Las enanas rojas son estrellas más pequeñas y frías que el Sol y constituyen casi tres cuartas partes de la población estelar de nuestra galaxia, explica el IAC.Su baja masa y su abundancia las convierten en objetivos prioritarios en la búsqueda de planetas de baja masa, y GJ 3998, una de estas enanas rojas, ha sido de especial interés para la comunidad debido a su proximidad (59 años luz) y su moderada actividad estelar.

Así, utilizando el espectrógrafo HARPS-N en el telescopio TNG, el equipo pudo detectar pequeñas oscilaciones en el movimiento de la estrella, causadas por el tirón gravitacional de los planetas en órbita.

Un estudio previo realizado en 2016 por el mismo equipo había detectado ya dos planetas, de modo que la presencia de una señal adicional en los datos llevó a la continuación de las observaciones y al nuevo análisis del conjunto de datos.

"Con tres planetas conocidos en el sistema, GJ 3998 destaca una vez más cuán comunes son los sistemas multiplanetarios. Los planetas, en particular los de baja masa, rara vez están solos: prefieren tener compañía. A menudo, cuando volvemos a estudiar un sistema con nuevas mediciones y nuevos métodos, encontramos planetas que antes habían pasado desapercibidos", ha concluido Stefanov.

También ha participado en este descubrimiento Nicola Nari, estudiante de doctorado en la ULL.

Referencia:

A.K. Stefanov et al. "A super-Earth in the habitable zone of the GJ 3998 multi-planetary system", Astronomy & Astrophysics, 2025.