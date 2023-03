Descubierta una nueva especie de legionella en Mallorca

Investigadores del grupo de Microbiología de la Universidad de las Illes Balears (UIB), la empresa española Biolinea, la Clínica Rotger y de otros centros de investigación europeos han descrito una nueva especie de la bacteria legionela, que han bautizado con el nombre de Legionella maioricensis.

La nueva especie fue aislada por primera vez en Mallorca y es la primera que se descubre en España. El hallazgo ha sido publicado recientemente en la revista 'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology'.

La muestra fue aislada en 2012 por Biolinea. en un muestreo rutinario de agua en un hospital de Mallorca. En aquel momento, no se identificó aún como una nueva especie, pero por sus características se intuyó que podría tratarse de una nueva legionella. Con posterioridad, se supo que otro laboratorio de salud ambiental de la República Checa había aislado, en otro muestreo rutinario realizado en un supermercado, una cepa de características parecidas a la aislada en Mallorca.

Retraso en su caracterización por la pandemia

En una primera aproximación basada en la secuenciación parcial de genes marcadores moleculares para legionella y diversas pruebas de laboratorio, ya se entrevió que se trataba de una nueva especie. Estos estudios se presentaron por primera vez en un congreso científico en Atenas, en 2019. La pandemia de la covid-19 interrumpió las investigaciones, hasta que en 2022 la bacteria pudo ser definitivamente caracterizada e identificada como una nueva especie de esta bacteria.

Según señala Sebastián Crespí, primer firmante del estudio y director científico de Biolinea, "hasta donde podemos saber, no hay evidencia de que esta nueva especie haya causado infecciones en humanos, aunque, en teoría al menos, podría causarlas".

De hecho, el análisis de genómica comparada realizado en el presente estudio ha puesto de manifiesto la presencia de un considerable número de factores de virulencia en el genoma de Legionella maioricensis. Además, se detectó información genética que apunta su capacidad para ser resistente a ciertos antibióticos, como las penicilinas, cefalosporinas o monobactámicos.

El descubrimiento de esta nueva especie de legionella supone un importante avance en el conocimiento de la diversidad de poblaciones de la bacteria y contribuye al esfuerzo de la comunidad científica por esclarecer las lagunas que aún existen sobre su potencial patogénico.

Antoni Bennàsar, investigador de la UIB y coautor principal del artículo, indica que "el conocimiento sobre la diversidad poblacional de esta bacteria es aún limitado. Quedan muchas preguntas sin respuesta e incertidumbres con respecto a la epidemiología de la legionella, la infectividad de la cepa, la dosis infecciosa y la capacidad de los métodos de detección, en parte limitada por el aparente desconocimiento de la biodiversidad del género".

65 especies de legionella descritas

Se sabe que una de las 65 especies de legionella descritas hasta el momento, Legionella pneumophila, es la causante del 90 % de los casos de legionelosis o enfermedad del legionario, una enfermedad respiratoria relativamente infrecuente que se presenta en forma de neumonía grave y que es potencialmente mortal en un 10 % de los casos. Además, produce la fiebre de Pontiac, una enfermedad leve seudogripal no neumónica.

La infección se adquiere principalmente por la inhalación de bioaerosoles, finísimas gotículas de agua contaminadas con la bacteria. Las principales fuentes de infección son los sistemas de agua potable, sobre todo el agua caliente sanitaria, las aguas de baño con chorros de agua y aire, y las torres de refrigeración, aunque cualquier sistema que genere aerosoles al exterior (fuentes ornamentales, riego por aspersión, estaciones de lavado de coches, etc.) puede ser una fuente de infección potencial.

En los últimos años se han descubierto especies de legionela ligadas a otros ambientes como la Letionella antarctica, aislada en sedimentos de un lago de agua dulce de la Antártida, que es la variante más próxima genéticamente a la de Mallorca.

Bennàsar ha destacado la importancia de continuar ampliando el conocimiento sobre la legionela, "un patógeno oportunista de preocupación para la salud".

Referencia bibliográfica

Crespí, S. et al. 'Legionella maioricensis, a new species isolated from the hot water distribution systems of a hospital and a shopping center during routine sampling'. 'International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology' (2023)