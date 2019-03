¿Cuáles son los estilos de juego de los equipos de fútbol de la Liga española?

Un estudio internacional, liderado por la Universidad de Granada, ha aplicado por primera vez en el mundo métodos científicos para analizar los estilos de juego de equipos de fútbol, en este caso, de la Primera División Española y la Premier League inglesa.

Los autores, entre los que hay también investigadores de la Universidad John Moores de Liverpool (Reino Unido) y la Universidad del País Vasco, han determinado de una forma totalmente objetiva cuál es el estilo de juego de cada equipo, empleando un software informático especializado en análisis de partidos.

Para ello, analizaron datos relativos a 97 partidos de fútbol de las temporadas 2006-2007 y 2010-2011 de las citadas ligas española e inglesa, entre los que se encontraban, entre otros equipos, el Real Madrid de Jose Mourinho y el FC Barcelona de Josep Guardiola.

Su trabajo ha identificado que existen 12 estilos de juego diferentes (8 en ataque y 4 en defensa) en el fútbol español e inglés, siendo los estilos de juego directo y elaborado (o de posesión) los más evidentes.

Además, los investigadores han demostrado científicamente que el estilo predominante de ataque del Real Madrid (siempre, en las temporadas analizadas) fue el de progresión rápida a portería contraria, mientras que el Barcelona tuvo una alta puntuación para los estilos de juego de posesión y de presión alta, siendo los más empleados por este equipo.

El objetivo del estudio fue definir y clasificar diferentes estilos de juego en el fútbol de élite y determinar sus variables mediante la aplicación de un modelo estadístico basado en el análisis factorial. También se hizo una clasificación de los equipos observados dependiendo de sus puntuaciones en el análisis, para determinar los estilos de juego empleados en competición por los equipos.

Como explican los investigadores del departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR, Javier Fernández Navarro y Luis Fradua Uriondo, autores de este trabajo, “nuestro modelo permite a los equipos determinar de manera objetiva qué estilo de juego usan y su afinidad a diferentes estilos de juego en competición para crear unos perfiles, que pueden ser usados como referencia del rendimiento del equipo durante la competición”.

Análisis de rivales e incorporación de jugadores

Además, los científicos consideran que los equipos de fútbol “podrían utilizar tareas de entrenamiento específicas para mejorar los estilos de juego que utilizan en la competición, mediante el control de las variables que influyen en cada estilo de juego y que nos permiten clasificarlos en función de ellos”.

“Estos perfiles de estilos de juego pueden utilizarse, además, para identificar los que utilizan los equipos rivales, una información de enorme utilidad para preparar tácticas que podrían contrarrestar los estilos de juego usados por los rivales e identificar sus fortalezas y debilidades”, apuntan los investigadores de la UGR.

Al mismo tiempo, esta información es de enorme utilidad para los analistas encargados de los fichajes de nuevos jugadores, “que podrían utilizar los perfiles de estilos de juego en su estructura de trabajo al identificar potenciales jugadores para sus equipos”, concluyen los investigadores.

