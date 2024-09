Crecen las hospitalizaciones por trastornos de salud mental en adolescentes en España

Las hospitalizaciones por trastornos de salud mental en adolescentes han aumentado en España y suponen el 5,9% (118.609) del total de 2.015.589 ingresos por cualquier causa para este sector de la población en nuestro Sistema Nacional de Salud.

Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han llevado a cabo la mayor investigación realizada en nuestro país sobre esta causa y revelan que elaumento de hospitalizaciones entre los 11 y 18 años por trastornos psiquiátricosha sido constante desde el año 2000, pasando del 3,9 al 9,5% en 2021. En este año, los ingresos aumentaron un 51% respecto al año anterior, el de la pandemia de covid-19.

Igualmente, los datos muestran que lasentradas al hospital por conducta suicidase multiplicaron por cuatro durante la última década, siendo el suicidio la principal causa de muerte prematura entre los jóvenes.

Los expertos pudieron comprobar que el comportamiento suicida supone el 2,4% (n=2.855) de las admisiones hospitalarias en adolescentes, sobre todo entre las chicas (73,4%), aunque la mortalidad hospitalaria fue más frecuente en los chicos. La edad media de los ingresos por esta causa se sitúa en los 16 años.

Los resultados han sido publicados en el Journal of Affective Disorders y European Child & Adolescent Psychiatry.

Ingresos en adolescentes más jóvenes

Desde el año 2000, la edad media en los ingresos hospitalarios por trastornos psiquiátricos en los adolescentes disminuyó de los 17 a los 15 años. Las chicas constituyen el 51% de las admisiones. En ellas son especialmente frecuentes trastornos como la ansiedad, la depresión o los desórdenes alimenticios (anorexia y bulimia).

Entre los chicos predominan trastornos como el abuso de sustancias, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista (TEA), esquizofrenia y otras psicosis.

La investigación revela importantes cambios en el patrón de hospitalizaciones en adolescentes en España. Mientras que el número total ha disminuido significativamente (alrededor del 23%), la proporción de adolescentes ingresados por trastornos mentales se ha multiplicado por 2,5, y actualmente supone casi el 10% de las admisiones hospitalarias en esta población.

El objeto del estudio es caracterizar el espectro de los trastornos mentales y las tendencias a lo largo del tiempo en los adolescentes españoles, de forma que sea posible desarrollar políticas educativas y estrategias preventivas en las escuelas.

Causas de la admisión hospitalaria

También han cambiado las causas de hospitalización: en el año 2000 se debieron, principalmente, a abuso de sustancias, trastornos alimentarios y esquizofrenia/otras psicosis. Sin embargo, en 2021 los ingresos más frecuentes fueron por problemas de ansiedad, depresión y trastornos del neurodesarrollo (como TDAH y TEA).

No obstante, la mayor parte de las hospitalizaciones entre los adolescentes pueden atribuirse a solo dos causas: abuso de sustancias, particularmente en chicos, y anorexia nerviosa, casi exclusivamente en chicas.

Según los investigadores, existe una clara evidencia de la "influencia perniciosa" que las nuevas tecnologías en línea y aplicaciones de Internet, como videojuegos o redes sociales, ejercen sobre el desarrollo neurológico y psicológico de los niños y adolescentes.

"Los datos que arroja nuestra investigación son la punta del iceberg con respecto a la carga de enfermedades mentales en los adolescentes en España", afirma Vicente Soriano, primer firmante de los artículos. "Aun siendo muchos, no recogen los trastornos psiquiátricos sin diagnosticar o aquellos que no requieren ingreso hospitalario".

Referencias:

Soriano, V. et al. "Hospital admissions in adolescents with mental disorders in Spain over the last two decades: a mental health crisis?". Eur Child Adolesc Psychiatry (2024)

Soriano, V. et al. "Trends in suicidal behavior among hospitalized adolescents in Spain over two decades".Journal of Affective Disorders (2024)