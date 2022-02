La covid-19 causó el segundo mayor exceso de mortalidad por infección desde 1918

La pandemia del coronavirus es el evento que más muertes ha causado en España desde la pandemia de la gripe española en 1918. Así lo revela un estudio que analiza el exceso de mortalidad ─la diferencia entre las cifras de muertos registradas y las estimadas para un mismo periodo de tiempo─, asociado a la covid-19 en tres países: España, Suecia y Suiza. Los resultados se publican en la revista de Annals of Internal Medicine.

La investigación se centra en estos tres países porque fueron militarmente neutrales durante las dos guerras mundiales y, además, disponen de datos continuos y fiables sobre el recuento de muertes.

Según los investigadores de las Universidades de Zúrich, Berna y Oslo, los datos históricos pueden ayudar a planificar y preparar las pandemias actuales y futuras.

En colaboración con la Oficina Federal de Estadística de Suiza, los autores calcularon el exceso de muertes mensuales para todas las causas, específicas por edad, en Suiza, Suecia y España de 2020 a 2021, así como en otros periodos pandémicos desde finales del siglo XIX en orden cronológico.

Para ello, recopilaron datos de la oficina de estadística de cada país sobre las muertes mensuales por todas las causas y utilizaron datos anuales sobre el tamaño de la población y la estructura por edades para tener en cuenta los cambios demográficos a lo largo del tiempo.

Tras realizar un análisis estadístico, los investigadores descubrieron que en los tres países el año 2020 marcó el mayor exceso de muertes desde 1918. Sin embargo, se calcula que en 1918 este fue entre seis y siete veces mayor.

“Aunque la covid-19 es la pandemia más fuerte desde 1918, la gripe española fue un caso excepcional, ya que costó la vida a muchos adultos jóvenes”, indica a SINC Kaspar Staub, investigador de la Universidad de Zúrich y primer firmante del estudio.

Impacto inicial

El exceso relativo de muertes en 2020 fue del 17,3 % en España, del 12,5 % en Suiza y del 8,5 % en Suecia. “Nos sorprendió encontrar que en España, en comparación con los otros dos países observados, el exceso de mortalidad fue particularmente alto tanto en 1918 como en 2020”, señala el experto.

“No hemos investigado en detalle por qué ocurre esto, pero probablemente hay varios factores en juego, entre ellos el hecho de que España se vio afectada relativamente pronto en ambas pandemias”, añade el experto.

Los autores concluyen que el exceso de mortalidad en 2020 podría haber sido incluso mayor si no fuera por las intervenciones de salud pública en todo el mundo.

Referencia:

Staub et al. “Historically High Excess Mortality During the covid-19 Pandemic in Switzerland, Sweden, and Spain”. Ann Intern Med.