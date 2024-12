¿Caminar para prevenir la depresión? La ciencia dice que funciona

Un reciente metaanálisis publicado en JAMA Network Open arroja luz sobre la asociación entre el número de pasos diarios y la depresión en adultos. El estudio, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, analiza datos de 33 investigaciones observacionales con un total de 96.173 participantes.

El nuevo trabajo incluye estudios publicados hasta mayo de 2024, y abarca participantes de 13 países diferentes. Los resultados revelan una relación inversa significativa entre la cantidad de pasos al día y los síntomas depresivos.

Así, los estudios transversales muestran que las personas que caminan 10.000 o más pasos al día tienen significativamente menos síntomas depresivos en comparación con aquellas que caminan menos de 5.000.

La diferencia en los síntomas depresivos entre estos dos grupos es notable. La revisión concluye que caminar más se asocia con una mejor salud mental. Además, cada incremento de 1.000 pasos diarios implica una reducción del 9% en el riesgo de depresión.

Implicaciones para la salud pública

Los autores sugieren que estos hallazgos podrían contribuir a un enfoque integral de salud pública para prevenir la depresión en adultos. Además, la simplicidad de contar pasos diarios, facilitada por la creciente popularidad de los dispositivos portátiles, podría ser una estrategia efectiva y fácil de implementar.

Este estudio proporciona evidencia sólida sobre los beneficios potenciales de aumentar la actividad física diaria para la salud mental, específicamente en la prevención de la depresión.

Sin embargo, los autores señalan la necesidad de llevar a cabo más estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos y establecer recomendaciones más precisas sobre el número óptimo de pasos diarios para prevenir la depresión.

Referencia:

Bizzozero-Peroni B, Díaz-Goñi V, Jiménez-López E, et al. ‘Daily Step Count and Depression in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis’. JAMA Netw Open2024.