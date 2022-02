Las cacatúas saben combinar herramientas como los primates

Después de los humanos, los chimpancés (Pan troglodytes) son los animales que usan la gama más diversa de herramientas. Entre ellas destacan los palos para capturar hormigas y termitas, y las piedras para romper nueces, para el aseo personal y para comunicarse.

Aunque esta habilidad es poco común en el mundo animal, estos grandes simios no son los únicos en recurrir a varios utensilios para conseguir sus objetivos.

En un nuevo trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, un equipo internacional de científicos realizó una serie de experimentos con cacatúas de las Tanimbar (Cacatua goffiniana), conocidas por su capacidad para resolver problemas y su habilidad para utilizar herramientas simples, como palos, para abrir cáscaras de nueces y semillas.

En este caso, emplearon herramientas compuestas, inspirándose en deportes como el hockey o el cricket para el diseño del estudio. Así, los científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena (Austria), la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y la Universidad de Viena idearon un juego parecido al golf con un palo y una bola.

Un juego para las cacatúas

Las aves tuvieron que manipular la bola a través de un agujero en una caja cerrada, y luego utilizar un palo para empujarla hacia el lado del contenedor donde se activaba un mecanismo de trampilla. Este, a su vez, liberaba un anacardo para el pájaro.

Tres de las cacatúas descubrieron cómo utilizar el palo para colocar la bola en la posición adecuada para conseguir la recompensa, lo que demuestra un alto nivel de innovación en las herramientas.

"Uno de los aspectos más sorprendentes del proceso fue observar cómo estos animales inventaban cada uno su propia técnica individual para sujetar el palo y golpear la bola, a veces con una destreza asombrosa", señala el español Antonio Osuna-Mascaró, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena y autor principal del trabajo.

Uno de los pájaros, por ejemplo, manejó el palo sujetándolo entre las mandíbulas, otro entre la punta del pico y la lengua y otro con la garra, “de forma similar a un primate”, indica Osuna-Mascaró.

Según los investigadores, estos hallazgos podrían arrojar nueva luz sobre cómo nuestros antepasados evolucionaron la capacidad de diseñar y utilizar herramientas.

Cómo usan utensilios niños y aves

La investigación forma parte de un proyecto internacional e interdisciplinar más amplio que compara las habilidades de innovación y resolución de problemas de los niños con las de las cacatúas.

"Aunque este estudio es el primero que demuestra que las cacatúas pueden coordinar herramientas para resolver un problema, también alimenta nuestro trabajo en curso con los niños", dice Sarah Beck, catedrática de Desarrollo Cognitivo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Birmingham y coautora del estudio.

"Por muy tentador que sea, no se trata simplemente de ver quién es más inteligente, sino de comparar especies tan diferentes para entender cómo los humanos y algunas otras especies desarrollan impresionantes habilidades tecnológicas", recalca.

De este modo, los niños son muy habilidosos con herramientas y tecnología en su día a día, desde cucharas hasta tablets, pero los más pequeños pueden tener dificultades para dar con soluciones ingeniosas a los problemas que implican el uso de herramientas. "De hecho, a los niños menores de 8 años les cuesta mucho resolver problemas que las cacatúas pueden controlar", continúa Beck.

Por eso, saber cómo los animales usan utensilios es clave para conocer mejor la evolución de la tecnología. "Mejorar nuestra comprensión del inicio del uso de herramientas complejas es actualmente uno de los objetivos de nuestro equipo de investigación", concluye Alice Auersperg, otra de las autoras y directora del Laboratorio Goffin del Instituto de Investigación Messerli en Viena.

Referencia:

Antonio J. Osuna-Mascaró et al. "Innovative composite tool use by Goffin’s cockatoos (Cacatua goffiniana)" Scientific Reports