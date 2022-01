La banda ancha móvil no acaba con la brecha digital entre barrios ricos y pobres

Los resultados de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Instituto IMDEA Networks y Orange Innovation muestran que en los barrios con menos recursos se utilizan más las redes sociales como Facebook para informarse, en tanto que en los ricos, se tiende a consumir más información en medios de comunicación tradicionales online.

La brecha digital en relación al acceso a la tecnología e internet es muy pequeña en los países desarrollados, dado que prácticamente todo el mundo tiene un smartphone. Cuando esta primera brecha se reduce, aparece la “brecha de uso”, como la denominan estos investigadores.

Dado que YouTube y Facebook se han utilizado para propagar desinformación y que el uso relativo de esas plataformas es mayor en zonas con una población con menor nivel educativo y menos ingresos, es probable que su efecto haya afectado más a estos lugares

Esta brecha de utilización representa cómo las diversas clases sociales, por su estatus socioeconómico tienen distintos comportamientos y, por tanto, usan internet de manera diferente.

En general, “un mayor consumo de noticias en medios de comunicación tradicionales online está asociado con un mayor poder adquisitivo y mayor nivel de estudios. En el otro lado del espectro, un mayor uso de redes como Facebook está asociado a un menor poder adquisitivo y de estudios”, señala uno de los autores del estudio, Iñaki Úcar, investigador del Instituto UC3M-Santander de Big Data.

Los autores apuntan algunas de las consecuencias posibles de esta diferencia de uso: “Dado que plataformas como YouTube o redes sociales como Facebook han sido utilizadas para propagar desinformación y que el uso relativo de esas plataformas es mayor en zonas con una población con menor nivel educativo y menos ingresos, es probable que el efecto de esa desinformación haya afectado más a esas zonas”, explica Esteban Moro, investigador del departamento de Matemáticas de la UC3M.

El trabajo, publicado en el Journal of The Royal Society Interface, utiliza datos agregados anónimos de telefonía en Francia para predecir variables censables. Debido a la globalización, los investigadores creen que estos resultados serían extrapolables a países de similar cultura y riqueza, como los países del entorno europeo y norteamericano.

Un resultado sorprendente

La brecha digital de uso que han detectado resulta especialmente grande para determinadas clases específicas de servicios, como las redes sociales, el streaming de audio y vídeo, el correo electrónico y el consumo de contenidos de noticias.

“Se trata de un resultado bastante sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que el análisis se ha realizado en decenas de ciudades de un país europeo desarrollado, donde cabría suponer que las brechas digitales se han cerrado gracias a la disponibilidad omnipresente del acceso a la banda ancha móvil”, indica otro de los autores del estudio, Marco Fiore, investigador del Instituto IMDEA Networks.

En el estudio, estos científicos han demostrado por primera vez de forma cuantitativa y a gran escala la validez de las hipótesis sobre la heterogeneidad del uso de los servicios móviles por parte de los distintos grupos socioeconómicos.

“Antes de nuestro estudio, estas hipótesis sólo se habían validado con estudios cualitativos sobre pequeños grupos de individuos. Demostrar que el fenómeno es válido para cientos de miles de usuarios es un importante paso adelante”, concluye Moro.

Referencia:

Ucar, I. Gramaglia, M. Fiore, M. Smored, Z. Moro, E. (2021). “News or social media? Socio-economic divide of mobile service consumption”. Journal of The Royal Society Interface (ciciembre , 2020) https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0350