Así se mueve la marea humana del chupinazo de San Fermín, según la física

Cada año, en las fiestas de San Fermín de Pamplona se congregan miles de personas. Tras analizar las imágenes de las cámaras de la Plaza Consistorial durante el chupinazo en cuatro ediciones, un equipo internacional de investigación, con participación de expertos de la Universidad de Navarra, ha modelizado cómo es el movimiento de esta marea humana.

El estudio, publicado hoy en la revista Nature, revela que el movimiento colectivo de grandes multitudes podría ser predecible a partir de cierta densidad de personas en un área determinada. Liderado por Denis Bartolo del CNRS francés, el grupo ha estudiado el movimiento de aproximadamente 5.000 personas. Según los autores, el trabajo podría ayudar a anticipar comportamientos peligrosos en entornos confinados con gran densidad de personas.

Los resultados muestran que la densidad de la multitud varia de dos personas por metro cuadrado una hora antes del inicio del evento, hasta seis personas por metro cuadrado durante el festival. Además, se observa que la multitud podía alcanzar una densidad máxima de nueve personas por metro cuadrado.

Como un fluido

Lo más sorprendente fue que, al alcanzar este umbral de densidad máxima, se formaron grupos de varios cientos de personas que se comportaban espontáneamente como un fluido, oscilando de manera predecible en intervalos de 18 segundos sin estímulos externos.

Para validar sus hallazgos, los investigadores compararon las imágenes del festival de San Fermín con las del Love Parade de Duisburg en 2010, donde se produjo una tragedia que dejó 21 muertos y cientos de heridos. Los científicos han observado que cuando la multitud en Duisburg alcanzó una densidad similar a la de San Fermín, se produjeron las mismas oscilaciones.

Estos descubrimientos podrían ser cruciales para anticipar el comportamiento de grandes masas de personas en espacios confinados y prevenir tragedias futuras. Así, los resultados proporcionan una base científica para desarrollar estrategias de seguridad más efectivas en eventos multitudinarios.

Referencia:

François Gu et al. "Emergence of collective oscillations in massive human crowds". Nature(2025)