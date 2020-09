WhatsApp retoma el modo vacaciones, ¿sabes cómo funciona?

No es la primera vez que escuchamos hablar de este modo vacaciones de WhatsApp, de hecho durante bastante tiempo se estuvo hablando de él, porque la app de mensajería lo estaba desarrollando. Pero la pasada primavera desde WABetaInfo, el medio digital que suele ofrecer filtraciones sobre la beta de la app, avisó de que la app de mensajería había acabado con este desarrollo, y que lo había quitado de la beta. Ahora ocurre todo lo contrario, y es que WhatsApp habría retomado este curioso modo pensado para ofrecernos más tranquilidad cuando estamos de vacaciones. Parece ser que la función ha vuelto a la red social y nos puede ofrecer de nuevo esta interesante característica.

Menos notificaciones en vacaciones

Ese es el principal objetivo de esta modalidad de WhatsApp que ha hecho aparición de nuevo en la beta de la aplicación, en este caso en la versión 2.20.199.8. En este nuevo modo que ha llegado a la aplicación hemos podido ver que cuando tenemos el modo de vacaciones activado los chats archivados se agrupan en la parte superior de la sala de chats. Podemos entrar en esa zona de los chats archivados, que se muestra encima de las salas de chats existentes, y desde ahí podemos acceder a una opción de “notificaciones” que se muestra también en esta zona superior de la pantalla. Esta sirve para que podamos elegir qué se hace con estos chats silenciados.

Aquí podremos elegir entre dos funcionalidades, una de ellas es la de “notificar nuevos mensajes” que al activarla se habilitarán las notificaciones para los nuevos mensajes recibidos en los chats silenciados. La segunda es “auto ocultar los chats inactivos” donde si activamos esta función, las conversaciones que no hayan tenido actividad en los último seis meses serán automáticamente archivados. Por tanto existirá la posibilidad de que se auto ordene la lista de chats disponibles gracias a esta función que ocultará aquellos que no solemos utilizar.

¿Para qué servirá este nuevo modo vacaciones?

Pues el principal objetivo de este modo es evitar que nos molesten más de la cuenta cuando estamos de vacaciones. Es como silenciar no uno, sino todos los chats que recibimos en la aplicación de mensajería, mientras que a su vez todos aquellos chats que no utilizamos se auto ocultan para no ocupar espacio en la sala de chats, que a veces es enorme. Por tanto cuando se active este modo básicamente estaremos más tranquilos en lo que a la app de mensajería se refiere, y las notificaciones se minimizarán.

Por tanto, si tienes el modo vacaciones activado, no habrá molestas notificaciones y verás todos los chats archivados en el primer lugar de tu lista de chats, por si tienes que recuperar algún mensaje necesario en ese momento. Como decíamos, un modo que había desaparecido del desarrollo de la app, y que ahora ha vuelto con ciertos cambios respecto de lo que se había conocido previamente. Así que todo parece indicar que este modo ha vuelto renovado para quedarse.