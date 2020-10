WhatsApp: resolver tus problemas técnicos será más sencillo, ¿sabes por qué?

La aplicación de mensajería de Facebook sigue introduciendo novedades casi todas las semanas, y ahora nos hemos fijado en una nueva funcionalidad que llegará en el futuro, ya que de momento solo se ha conocido que está en desarrollo. Habitualmente cuando hemos tenido problemas técnicos con WhatsApp no hemos sido muy optimistas a la hora de recurrir a algún apartado de la app para recibir asistencia. Aunque la aplicación cuenta con sus propios correos electrónicos de contacto normalmente este tipo de asistencia no suele ser muy utilizada por lo poco práctica que es, no nos suele gustar andar enviando correos fuera de la app. Pero con la nueva función que se ha descubierto ahora es bastante probable que cuando tengas un problema sí recurras a esta solución.

Nueva sección de soporte técnico en WhatsApp

Según ha desvelado WABetaInfo, la web en la que normalmente se filtran las nuevas características de la app de mensajería, WhatsApp contará con un nuevo método de contacto con su servicio técnico, y funcionará como cabría esperar dentro de una app de chat, utilizando precisamente este método para que podamos contar los problemas que tenemos utilizando la aplicación. Concretamente se ha extraído una imagen de esta nueva sección dentro de WhatsApp. En ella podemos ver que ahora la sección de “contacta con nosotros” tiene su propio apartado, en el que vamos a poder contarle al servicio técnico de la app el problema que tenemos con la aplicación.

Para ello vamos a poder rellenar un campo de texto en el que vamos a explicarle a WhatsApp el problema que tenemos. Una vez que lo hayamos escrito podremos elegir si queremos que junto a nuestra explicación del problema se integre información relativa al teléfono desde el que estamos escribiendo esta queja. Por último en la parte inferior derecha encontramos un botón de envío de color verde. Y lo más importante de todo, junto a él podemos ver un mensaje de que WhatsApp nos responderá a esta consulta a través de un chat de la aplicación, algo que nos parece lo más lógico.

Esto en teoría debería permitir una relación más fluida con la app por parte de los usuarios, de tal forma que en algún momento después de haber enviado nuestra duda sobre el funcionamiento el propio servicio técnico sea capaz de conversar con nosotros para saber más del problema y por supuesto para aportar alguna solución a cada situación. Esta nueva funcionalidad ha aparecido en la versión 2.20.202.7 de la versión beta de Android, como suele ser habitual. Por tanto es de esperar que antes de que acabe el año podamos comenzar a hacer nuestras consultas al servicio técnico de WhatsApp.

Algo lógico, que una app de mensajería permita contactar mediante este medio para resolver problemas, pero que de momento como ya todos sabemos no es así. Quién sabe si cuando haya caídas de servicio de la app será posible contactar a través de este método o si en estos casos no será necesario y recibiremos directamente un mensaje de que hay problemas con la app, quién sabe.