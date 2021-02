WhatsApp reaparece en la cámara de Google

Hace unos días os contábamos que WhatsApp había desaparecido de la cámara de Google, una app de cámara que es la que utilizan por defecto muchos móviles Android. Hasta hace unos días había sido posible compartir fotos directamente desde la cámara a WhatsApp, para facilitar un proceso que realizamos muchas veces a lo largo de la semana o el día. Pero desde hace unos días esta opción había desaparecido, el icono de WhatsApp ya no aparecía, y era imposible compartir de esta manera las fotos con la app de mensajería. Pues bien, parece que ahora vuelve todo a la normalidad, y ya es posible volver a compartir las fotos con este método.

Un problema de WhatsApp, no de Google

Pasados los días desde que comenzaron a desaparecer los iconos de WhatsApp de la cámara de Google, se ha descubierto que la versión beta de la app de mensajería es la que había eliminado la compatibilidad para poder acceder a compartir en WhatsApp las fotos. A las soluciones temporales de desinstalar la versión beta de WhatsApp e instalar la oficial en su versión 2.20.206 ahora se ha conocido que el error ha sido corregido por completo. Tal y como informan desde 9to5Google parece que la última versión de WhatsApp, la 2.21.2.18 resuelve este problema.

WhatsApp | Foto de Sound On en Pexels

Además se recomienda instalar también la última versión de la cámara de Google, en este caso la versión 8.1.200. Por tanto parece que había sido WhatsApp la encargada de eliminar esta compatibilidad con la función Social Share de la cámara de Google, que facilita el envío de las fotos a otras redes sociales. Por tanto si te estás encontrando con este problema, debes tener claro que no es una decisión consciente de WhatsApp de eliminar esta funcionalidad, sino que se trata un fallo que temporalmente ha eliminado esta posibilidad. Esta funcionalidad es muy popular entre los usuarios de la cámara de Google, que no son pocos. Ya que es posible compartir las fotos de una manera más rápida. De esta manera en los ajustes de la cámara de Google donde se pueden elegir las apps compatibles con Social Share, ya veremos de nuevo el icono de WhatsApp para poder utilizar otra vez la funcionalidad.

No es que se trate de un problema trascendente ni con el que no vayamos a poder dormir, pero si es una de esas cosas que nos confunden. Porque no se suele aceptar que se cambie algo que funciona perfectamente, como era el caso, y parece que al final ha quedado todo en una falsa alarma. Ya sabes, actualiza WhatsApp y la cámara de Google para que esta funcionalidad regrese. Muchos habían visto en los nuevos términos de uso de WhatsApp y todo el revuelo generado alrededor de ellos como una posible razón detrás de esta desaparición de la app. Pero parece que no tiene nada que ver, y que simplemente ha podido ser un fallo temporal.