WhatsApp: miles de memes dejarán de tener sentido con la última actualización para iOS

La aplicación de mensajería de Facebook lleva año siendo el vehículo para recibir miles de imágenes en los chats por parte de todo tipo de contactos. La mayoría de las veces fotos normales y corrientes que nos muestran las vivencias de esas personas. Pero otras muchas veces un gran número de estas imágenes se envían en clave de meme o de foto con sorpresa incluida. Seguramente una de las más célebres es la que conocemos coloquialmente como la del “negro de WhatsApp” que juega con las previsualizaciones para darnos una gran sorpresa cuando abrimos la imagen. Pues bien, esas bromas en forma de imagen ya no tendrán sentido en los iPhone gracias a la última novedad que trae la aplicación.

Previsualizaciones más grandes

Hasta ahora cuando hemos recibido imágenes en WhatsApp siempre hemos tenido que pulsar sobre ellas para poder ver su tamaño completo. O lo que es lo mismo, todas las imágenes que sobrepasaban una cierta medida estándar se mostraban cortadas. De ahí que muchos jugaran con ello, y que al abrir la imagen y ver el tamaño real de esta se mostraran elementos que ignorábamos al principio, y que han sido el caldo de cultivo perfecto para generar esos memes. Ahora la última versión de WhatsApp para los iPhone, acaba con las previsualizaciones parciales de imágenes.

Con ello se previsualizan en su totalidad, por lo que si una imagen es más alargada que cuadrada, la veremos completamente en el chat sin necesidad de pulsar para ver, y cuando pulsemos sobre ella no veremos nada que nos hubiera ocultado la vista previa. Por tanto a partir de ahora si nos envían una imagen con truco este lo descubriremos en cuanto entre en el chat, ya que esa imagen se mostrará al completo sin necesidad de abrirla. Así que el juego de enviar imágenes con mensajes oculto llega a su fin con esta mejora. Algo que desde luego es acertado porque hace más sencillo el uso de la aplicación, y nos evita tener que estar pulsando la pantalla si no estamos demasiado interesados en una imagen, ya que no habrá zonas de las fotos que imaginarnos en la vista previa.

Así que si eres de los que acostumbra a enviar este tipo de bromas en forma de imagen en la app de mensajería tendrás que buscarte una forma alternativa de conseguir el mismo efecto, algo a lo que no nos extrañaría que ya estén buscando alternativa. Así que cuando esta función llegue también a Android supondrá el fin de uno de los contenidos favoritos para muchos usuarios, que se han reído mucho a lo largo de los años con las sorpresas que nos guardaban muchas imágenes al abrirlas por completo en la app de mensajería, jugando con las previsualizaciones. Una aplicación de mensajería de Facebook que nos obliga a la aceptación de los nuevos términos de privacidad antes del próximo 15 de mayo, de lo contrario no podremos utilizar plenamente la app de mensajería. Unos términos que han provocado una gran fuga de usuarios a apps alternativas como Telegram.