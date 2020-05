La aplicación de mensajería de Facebook nos ofrece la posibilidad de enviar todo tipo de documentos a través de sus chats. Son distintos los tipos de contenidos que podemos enviar a través de las conversaciones de la aplicación, aunque hay ciertas diferencias a la hora de enviar los contenidos. Y de esas diferencias sutiles a la hora de enviar los documentos o contenidos depende que al hacerlo reduzcamos el riesgo de enviar los contenidos equivocados a otras personas. Uno de los casos más peligrosos son los de las notas de audio o archivos de sonido, que podemos enviar a través de un método específico y que a la hora de enviarse nos permite verificar que lo que vamos a enviar es lo correcto.

No te lleves sustos al enviar estos contenidos

La clave es enviar los contenidos con su menú correspondiente, y en el caso de los audios siempre debemos enviarlos con el icono dedicado con el que cuenta WhatsApp. Este como sabéis aparece cuando pulsamos sobre el icono del clip en la barra de escritura de la aplicación de mensajería. En ese momento se abre la carpeta de sonidos de nuestro móvil y tenemos la opción de seleccionar el que queramos enviar. Lo mejor de todo es que antes de enviarlo podemos comprobar si se trata del audio correcto que queremos compartir a través del chat. Para ello una vez que seleccionamos el archivo de audio antes de enviarlo, tenemos la posibilidad de reproducirlo con el botón que encontramos en la parte derecha.

Vista previa en la app de WhatsApp y la versión web | Tecnoxplora

Se trata de un tradicional icono de reproducción, que se encuentra después del nombre del archivo que vamos a enviar. Ahí puedes reproducirlo y escucharlo para comprobar que efectivamente es el que querías enviar y no otro. Esta suele ser una equivocación bastante común, y muchas de estas veces suele terminar en una confusión que en algunas veces puede terminar en un conflicto clave. Así que ten muy presente esto antes de enviar cualquier audio a través de WhatsApp. Parece algo obvio, pero solemos acordarnos de hacerlo justo después de enviarlo. En el caso de WhatsApp Web podemos hacer lo mismo también.

Solo tienes que arrastrar el archivo de audio al chat donde quieres enviarlo, y en la ventana del chat veras un reproductor de audio desde el que puedes escuchar lo que vas a enviar. Por tanto es una manera también de confirmar que lo que vamos a enviar es lo que esperamos, y no otro archivo de audio que tiene un nombre similar. Esto es algo que lamentablemente suele ocurrir de forma habitual y que como veis tiene una sencilla solución. Es algo que no solemos hacer, pero que deberíamos llevar a cabo siempre. No es lo mismo enviar una nota de voz de manera inmediata que acabamos de grabar y sabemos perfectamente o que contiene que un archivo que lleva almacenado semanas o meses en el móvil con un nombre bastante similar al de otros existentes. Ya sabes, escucha siempre antes de enviar y no te lleves