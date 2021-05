WhatsApp: así le pondremos contraseña a la copia de seguridad de Google Drive

La copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive es una de las funciones más interesantes con las que cuenta esta aplicación. Con ella podemos tener siempre una copia de todos nuestros chats en la nube, y acceder a ella incluso desde un nuevo teléfono para recuperar todo el historial de chats y no perderlo. No es la primera vez que hablamos de la seguridad de esta copia, que no es tan elevada como nos gustaría. WhatsApp está trabajando en mejorarla, como hemos conocido ya desde hace meses. Y como comprobamos ahora, parece que es una función que está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

Chats cifrados

Los chats de WhatsApp que están guardados en nuestro móvil, y todas las conversaciones que mantenemos desde la app, están cifradas de extremo a extremo. Esto quiere decir que aunque un hacker acceda a este contenido, si no cuenta con las claves de encriptado, a las que solo tienen acceso las cuentas de los implicados en una conversación, les será imposible leer los mensajes. Igual que le pasa por ejemplo a la propia WhatsApp, que no tiene acceso a estos mensajes. Pero el tema es diferente cuando hablamos de la copia de seguridad de los chats en Google Drive. Ya que estos se almacenan en la nube de Google sin encriptar, de tal forma que si alguien accediera a esos datos físicamente, podría leer los mensajes al no estar protegidos por una contraseña de encriptación.

Pues bien, WhatsApp está trabajando para que podamos encriptar también estos chats que hay en la nube de Google, y por tanto evitar así el acceso de terceras personas a ellos. Ahora desde WaBetaInfo hemos conocido que la versión 2.21.10.2 de la aplicación ya contaría con este método de cifrado de datos para la copia de seguridad en los servidores de Google. La cercanía de esta función la demuestran las imágenes que hemos podido ver sobre esta nueva funcionalidad. En ella se puede apreciar que tendremos la opción de activar el cifrado de toda la copia de seguridad de Google Drive fácilmente. Para ello tan solo tendremos que protegerla con una clave personal, que será necesaria para poder acceder a los mensajes, de lo contrario estos permanecerán encriptados y ocultos.

Junto al aviso de que ya podemos activar el cifrado de extremo a extremo, podemos acceder a la información sobre el tamaño de nuestra copia de seguridad en Google Drive. En la pantalla donde se añade la contraseña para encriptar las futuras copias de seguridad, nos recuerdan que es necesario que la contraseña tenga al menos ocho caracteres. Una vez que hayamos activado la encriptación de la copia de seguridad, tendremos la opción en cualquier momento de desactivarla. Incluso podremos crear una nueva contraseña, si consideramos que por alguna razón la que tenemos ya no es segura o apropiada. Por tanto parece que esta funcionalidad está más cerca que nunca, por lo que no sería extraño que llegara a los usuarios de la beta en apenas unos días o semanas, y a todos los usuarios en uno o dos meses.